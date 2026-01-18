Россия увеличила экспорт титана в Евросоюз до рекорда с 2024 года

Tекст: Ольга Иванова

Россия в ноябре 2025 года увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза до рекордных показателей с сентября 2024 года, передает РИА «Новости». Это удалось выяснить после анализа свежих данных Евростата о внешней торговле.

Суммарный объем экспорта в денежном выражении почти удвоился за месяц и достиг 22,6 млн евро. В годовом сравнении поставки также выросли – на 26%. Главным импортером остается Франция, на ее долю пришлось 76% всех закупок.

Франция нарастила закупки российского титана в ноябре в два раза – до 17,037 млн евро. Германия и Румыния также вошли в тройку крупнейших покупателей, их доли составили 16% и 3% соответственно. На фоне общего роста Испания, напротив, резко сократила закупки – почти в четыре раза, до 292,3 тыс. евро.

