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    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    Посол обвинил Британию в стремлении уничтожить Россию
    Генсек НАТО не позволил Зеленскому пожаловаться на США
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    Госдеп США заявил об угрозе эскалации на Украине
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    Конгресс США одобрил голосование по новым санкциям против России
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    29 комментариев
    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

    Комментарии (17)
    3 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий

    Счетная палата назвала причины недоплат при начислении пенсий россиянам

    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Счетной палате назвали причины ошибок в расчетах при начислении пенсий жителям страны, отметив, что чаще всего они происходят из-за передачи работодателями неточных данных в Социальный фонд.

    Ошибки в начислении пенсий нередко связаны с некорректной информацией от работодателей, сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. В интервью РИА «Новости» она посоветовала россиянам, сомневающимся в правильности выплат, самостоятельно обращаться за перерасчетом.

    «По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии», – рассказала Изотова. Она пояснила, что неточности могут возникать из-за неверного учета стажа, ошибок в данных о страховых взносах и человеческого фактора.

    Зампред СП России подчеркнула, что система не ошибается массово, однако проверить десятки миллионов пенсионных дел физически невозможно. Гражданам, имеющим подтверждения недоплат, следует писать заявления в Социальный фонд, а при необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.

    «Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», – сказала Изотова.

    Ранее правовые эксперты также посоветовали россиянам обращаться в Социальный фонд для восстановления неучтенного трудового стажа. А само ведомство предупредило граждан о росте числа мошеннических предложений по платному перерасчету выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы назвали небрежность кадровых работников при заполнении трудовых книжек частой причиной сокращения размера пенсии.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    3 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

    Дипломат Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление

    В МИД назвали цели атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево
    @ ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее удар украинского БПЛА по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР привел к гибели семи мирных жителей.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем существенные данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса», – указал дипломат.

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – резюмировал Мирошник.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем канале в Max, что жертвами удара украинского БПЛА по автобусу в Енакиево стали семь человек. Еще 11 пассажиров рейса Москва – Симферополь получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь.

    Атака произошла в центре города ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам. На кадрах с места трагедии видно, что салон и кабина водителя автобуса полностью выгорели. В это же время дрон-детекторы фиксировали беспилотники-разведчики над Енакиево, сообщает ТАСС.

    Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. Для помощи ему готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт». Фрагменты БПЛА самолетного типа будут направлены на экспертизу. Обломки содержат надписи на иностранном языке, добавили в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами», – заявила дипломат в ходе работы Петербургского международного экономического форума.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие «военной целесообразности в атаке на автобус в тылу». «Трассы в тыловых районах стали опаснее из-за дронов. Это новая реальность, с которой сталкиваются Донбасс, Новороссия, Крым и приграничные регионы России. Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», – подчеркнул он.

    Незадолго до этого ВСУ атаковали транспорт мирных жителей в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге, а также на трассе Донецк – Горловка. «Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево», – добавил Пушилин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что одним из действенных ответов России на украинские атаки являются удары по инфраструктуре производства дронов, а также по генерирующим мощностям Украины. Так, накануне ВКС поразили заводы «Мотор Сич», «Арсенал» и «Маяк», а также три территориальных центра комплектования ВСУ.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

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    3 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию

    МИД ФРГ: Политикам АдГ рекомендовано не ездить в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД ФРГ рекомендовал представителям партии «Альтернатива для Германии» не посещать Россию, подчеркнув, что правительство не поддержит подобные инициативы, сообщил представитель ведомства Мартин Гизе в связи с участием депутатов в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии», – подтвердил дипломат, передает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз и власти ФРГ придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

    По словам Гизе, присутствие немецких политиков на мероприятиях в России идет вразрез с принципами правительственной политики. Представитель кабмина Штеффен Майер добавил, что участие делегатов в форуме в Петербурге явно противоречит интересам Германии.

    Напомним, депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

    Сообщалось, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в этом мероприятии.

    В прошлом году руководство АдГ пригрозило исключением своим однопартийцам из-за визита на форум в Сочи.

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    3 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend

    Глава «АвтоВАЗ» анонсировал дату старта производства новой Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» приступит к сборке усовершенствованного внедорожника Lada Niva Legend с новым двигателем и оцинкованным кузовом во второй половине лета, сообщили в руководстве автогиганта.

    Производство модернизированной модели Lada Niva Legend начнется 20 июля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «20 июля - именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации, с новым двигателем и другими опциями», - сказал он.

    Ранее представители концерна уточняли, что машину оснастят восьмиклапанным мотором объемом 1,8 литра. Внедорожник впервые получит фронтальную подушку безопасности водителя и кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. В их числе оказались капот, крыша, задняя дверь и передняя панель.

    Инженеры также модернизируют переднюю подвеску транспортного средства. Смещение стабилизатора поперечной устойчивости вперед позволит заметно улучшить управляемость и плавность хода. Всего машина получит более 100 новых и свыше 60 усовершенствованных деталей.

    Ранее отечественный автогигант анонсировал премьеру модернизированного внедорожника на Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные делегаты выставки высоко оценили технические улучшения легендарного автомобиля. Напомним, что весной предприятие направило более 530 млн рублей на обновление сборочных линий.

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    3 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении

    СВР: ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении

    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    @ Armen Manukov/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель требует от Еревана полного разрыва многовековых духовных связей с Москвой ради европейской интеграции, фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Европейский союз агрессивно добивается вытеснения Русской православной церкви из Армении, передает пресс-бюро СВР.

    «По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», – говорится в сообщении.

    В СВР заявили, что западные чиновники пытаются лишить местную епархию прав на церковную недвижимость и заблокировать диалог с Армянской апостольской церковью. Ранее подконтрольные Брюсселю неправительственные организации обвинили настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри во вмешательстве в парламентские выборы, намеченные на 7 июня.

    Представители ведомства напомнили, что история российско-армянских отношений значительно старше европейских институтов. Духовные связи двух братских народов способны пережить любые нападки западных политиков, отвергнувших собственную культурную идентичность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях европейской интеграции Еревана.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти республики в давлении на верующих.

    Комментарии (9)
    3 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров, сообщила аналитическая компания Bruegel.

    Импорт странами ЕС СПГ из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров. При этом поставки из стран Ближнего Востока впервые за всю историю наблюдений упали до нулевой отметки, передают РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

    В марте поставки российского топлива обновили исторический рекорд с 2019 года, составив 2,459 млрд кубометров. Однако в апреле они снизились на 11,8% после введения Евросоюзом запрета на закупки по краткосрочным контрактам.

    Несмотря на апрельское снижение, в мае импорт вновь продемонстрировал рост. В целом за период с января по май текущего года Евросоюз закупил 11,243 млрд кубометров российского СПГ, что на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    В апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    В марте государства Евросоюза почти вдвое нарастили закупки отечественного голубого топлива.

    Общий объем поставок российского СПГ в ЕС за январь – апрель 2026 года увеличился на 18,5%.

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    3 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные молодые люди предпочитают дольше жить с родителями из-за экономических барьеров и не спешат брать на себя ответственность за создание собственной семьи, отметил эксперт ВЦИОМ, председатель общественного совета Минтруда Константин Абрамов.

    Российские юноши и девушки стали позже социализироваться из-за сложностей с покупкой или арендой жилья. В результате многие остаются в родительском доме, откладывая брак и рождение детей до наступления финансовой стабильности. К таким выводам пришли в ВЦИОМ на основе ряда исследований.

    «По нашим данным, сейчас происходит атомизация общества. В принципе, человек может устроить свой быт один абсолютно нормально. Почему? Есть социальные сети, службы доставки и так далее», – констатировал в интервью каналу 360.ru руководитель Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов.

    Эксперт добавил, что потребность в продолжении рода никуда не исчезла, однако новое поколение стало гораздо прагматичнее. Они стремятся к независимости и избегают лишней ответственности, пока окончательно не определятся с карьерой.

    При этом специалисты надеются на скорое изменение тенденции и более ранний выход молодежи на рынок труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал отсутствие собственного жилья главной причиной откладывания рождения детей.

    Эксперты центра допустили повышение возраста молодежи в стране до 38 лет.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Набиуллина пропала из деловой программы ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центробанка больше не значится в расписании мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В обновленной версии программы форума председатель регулятора отсутствует среди спикеров сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», запланированной на четверг, передает РИА «Новости».

    Вместо нее в обсуждении макроэкономических вопросов примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

    Руководитель ЦБ традиционно открывала макросессию в первый день работы форума. За последние десять лет она пропустила мероприятие лишь в 2020 году, когда ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. Журналисты направили официальный запрос в Банк России для выяснения причин изменения программы.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в среду.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму

    Член ОП Корякин: Съемки передвижений бензовозов в Крыму помогают противнику

    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти в районах, оказывающихся под ударами украинских БПЛА предупреждают граждан: съемка передвижения бензовозов, а также военных объектов и топливной инфраструктуры запрещена. Такие кадры помогают ВСУ наносить более прицельные удары, поэтому терпимость к подобным действиям должна быть сведена к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Севастополя Станислав Корякин. Ранее в Крыму граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете сообщений о передвижении бензовозов.

    «Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

    Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

    Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

    «Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

    Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».

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