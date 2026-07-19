Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных

Российские силовики взломали смартфон экс-министра обороны Украины Федорова

Tекст: Вера Басилая

Российские правоохранители извлекли информацию из мобильного устройства Михаила Федорова. В руках специалистов оказались адреса электронной почты и телефонные номера бывшего руководителя украинского оборонного ведомства, передает ТАСС.

Силовики заявили, что после его отставки это перестало представлять интерес и решили их обнародовать.

«Стоит спросить у Федорова, кто такой Артем Григорьевич К. с номером <…>, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Зачем Федоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?» – рассказал собеседник агентства.

Анализ полученного массива данных показал весьма интересные детали. Выяснилось, что бывший главнокомандующий заводил аккаунты на российских IT-платформах. Кроме того, он регулярно пользовался различными цифровыми услугами отечественных компаний.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

Жители Киева, Одессы и Житомира вышли на массовые митинги против увольнения чиновника.

В европейских странах возникли серьезные опасения из-за судьбы совместных оружейных соглашений с Киевом.