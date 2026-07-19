Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более, что этот кокон может оказаться ненадежным.0 комментариев
Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
В результате одной из самых массированных баллистических атак ВС РФ полностью уничтожили производственные мощности и склады украинского предприятия, выпускающего бронежилеты для армии, сообщил Владимир Зеленский.
«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев»,– написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.
Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Политик подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.
«Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua.
Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении заводов по производству ракетных систем.
В начале месяца Владимир Зеленский признал бессилие украинской противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.