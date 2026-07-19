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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    В «Золотое кольцо России» включен еще один город
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Экстрадицию братьев Тейт признали испытанием отношений США и Британии
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    27 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня

    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Эксперты: Восстановление уничтоженных дронами складов RWB обойдется в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсант». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

    19 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море
    @ CHRISTOPHE SIMON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и его авианосная группа, которые недавно прибыли к французским берегам после пятимесячного развертывания в восточном Средиземноморье, были привлечены к миссии по оценке ситуации на Украине и в Ливане, заявил командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    «Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

    По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Тверь включили в «Золотое кольцо России»

    Тверь официально вошла в туристический маршурт «Золотое кольцо»

    Тверь включили в «Золотое кольцо России»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Город официально стал частью знаменитого национального туристического маршрута, что открывает новые перспективы для развития местной экономики и инфраструктуры.

    Тверь стала полноправным участником национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», передает РИА «Новости».

    Информацию о новом статусе города подтвердил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время торжественного открытия Дня города.

    Заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 60-летия создания знаменитого маршрута в 2027 году, состоялось в июне на площадке форума «Путешествуй!» в Москве. Именно там обсуждались перспективы расширения туристической сети.

    «Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» – написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

    Позднее Королев отметил, что местные жители с большим воодушевлением восприняли известие. По его мнению, обретение нового статуса не только стимулирует туризм, но и будет способствовать экономическому росту, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство анонсировало расширение туристического маршрута «Золотое кольцо» на 49 новых населенных пунктов.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время рабочей встречи глава государства отметил особый экономический потенциал данного региона.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 08:17 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным заводам в Киеве
    Нанесен массированный удар по военным заводам в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Вооруженные силы России поразили оборонные объекты и логистические центры, обеспечивавшие украинскую армию ракетным вооружением, дронами и топливом, сообщает Минобороны.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Помимо этого, в порту «Южный» Одесской области ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения украинских войск топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом для украинской армии в порту Одессы. До этого военные нанесли масштабный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В начале месяца российская армия атаковала столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты Взгляд в «Маx» здесь и здесь.

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате одной из самых массированных баллистических атак ВС РФ полностью уничтожили производственные мощности и склады украинского предприятия, выпускающего бронежилеты для армии, сообщил Владимир Зеленский.

    «В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», – написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Политик подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua.

    Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении заводов по производству ракетных систем.

    В начале месяца Владимир Зеленский признал бессилие украинской противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    19 июля 2026, 09:26 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударом «Герани-4 Сикер» поразили логистический центр в Днепропетровске, сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.

    Вооруженные силы России успешно атаковали логистический центр в Днепропетровске при помощи беспилотника «Герань-4 Сикер», передает Минобороны. Оборонное ведомство также опубликовало видеозапись, подтверждающую успешное выполнение поставленной боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА «Герань-4 Сикер». В результате удара цель поражена», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных аппаратов «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов украинской армии в Днепропетровской области. Российские беспилотники сорвали поставки военной техники по железной дороге в этом регионе. Вооруженные силы России поразили логистический центр для хранения дронов в Запорожье.

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    19 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму

    Bloomberg: Главной задачей нового премьера Украины станет подготовка к зиме

    Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кабинет министров Украины возглавил бывший топ-менеджер энергетических компаний Сергей Корецкий, которому поручено защитить инфраструктуру страны от разрушения в период грядущих холодов.

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Корецкого новым премьер-министром страны, передает Bloomberg. Главной задачей нового главы правительства станет укрепление энергетической и тепловой инфраструктуры для предотвращения масштабных отключений, подобных тем, что произошли прошлой зимой.

    Кандидатуру 48-летнего Корецкого утвердил украинский парламент. Ранее он не имел политического опыта и работал в частном секторе, а в 2022 году возглавил крупнейшую нефтедобывающую компанию страны «Укрнафта». «Тот факт, что Корецкий является новичком в политике, на данном этапе на самом деле является для него преимуществом», – заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

    По словам аналитика банка Dragon Capital Дениса Саквы, под руководством Корецкого «Укрнафта» получила около одного млрд долларов чистой прибыли в 2023-2024 годах. В мае прошлого года он также возглавил «Нафтогаз Украины», где успешно привлек финансирование от международных структур и избежал обвинений в коррупции.

    Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль был переназначен на должности министра энергетики и первого вице-премьера. В ходе утверждения в парламенте Корецкий отметил, что предстоящая зима может стать еще более сложной для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты утвердили Сергея Корецкого на должность главы правительства. Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко. Новый руководитель кабинета министров предупредил граждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора предстоящей зимой.

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    19 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ ударили по двум танкерам в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время погрузки сырья на терминале Каспийского трубопроводного консорциума украинские дроны нанесли удар по судам с международными экипажами, однако разлива нефти не произошло.

    Инцидент произошел 19 июля на выносных причальных устройствах. Как пишет ТАСС, целью удара стали суда ASIA и NISSOS IOS.

    «В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен (АО НК «Казмунайгаз») подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    На борту находились международные экипажи под флагами Либерии и Маршалловых островов. В консорциуме уточнили, что пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет, а медицинская помощь морякам не потребовалась. Танкеры сохранили плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

    Из-за атаки погрузку нефти на терминале временно остановили. При этом разлива топлива в акваторию удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся после двойной атаки в Черном море.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по судам террористической деятельностью Киева.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 13:47 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровское Вольное
    Российские войска освободили днепропетровское Вольное
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе успешного наступления подразделения российской армии прорвали оборону противника и взяли под полный контроль село Вольное на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной операции, передает Минобороны России. В результате решительных действий военнослужащим удалось освободить населенный пункт Вольное. На этом участке фронта украинская армия потеряла до 480 солдат и боевую бронированную машину.

    Российские вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, передает Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки в Сумской области. В Харьковской области были атакованы формирования нескольких механизированных и мотопехотных бригад, а также штурмовой полк ВСУ в шести населенных пунктах. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, атаковав подразделения ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Сообщается о потерях противника до 200 военнослужащих, уничтожении 19 автомобилей и американской гаубицы М777.

    На южном направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение шести механизированным, аэромобильной и другим бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики. За сутки украинская сторона потеряла более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и артиллерийское орудие.

    Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение, атаковав противника в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области и нанесли потери трем десантно-штурмовым, двум штурмовым бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ – противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Группировка «Днепр» уничтожила более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийскую установку и две станции РЭБ в Запорожской области.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в Черном море. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, более 184 тыс. беспилотников, свыше 30 тыс. танков и другая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля Министерство обороны России сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации. Днем ранее подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В конце июня бойцы группировки «Восток» освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

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    19 июля 2026, 15:04 • Новости дня
    Локализован пожар на складах Wildberries в Электростали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковной Электростали спасателям удалось локализовать основной очаг возгорания на территории складского комплекса, пострадавшим оказывается помощь, сообщил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов.

    «Продолжаем работу по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий», – сообщил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов в Мах. В настоящее время сотрудники МЧС ведут тушение оставшихся очагов возгорания на складе Wildberries, а также проливку и разбор завалов с помощью специальной техники.

    Кроме того, в детском саду на Западной улице начались работы по разбору завалов и уборке строительного мусора. На период проведения ремонтных работ воспитанников переведут в соседнее здание образовательного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Электростали. Обломки сбитого дрона упали на крышу местного детского сада. В больницах Подмосковья остаются сорок пострадавших сотрудников склада.

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