Хинштейн сообщил о возвращении жителей курского приграничья с Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

С территории соседнего государства продолжается процесс вызволения российских граждан. Глава региона Александр Хинштейн раскрыл подробности спасательной операции в своем канале на платформе MAX.

«К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», – отметил руководитель области.

Поиски пропавших без вести продолжаются. Власти прилагают все усилия для скорейшего возвращения каждого жителя приграничных районов домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня омбудсмен Яна Лантратова сообщила о вызволении 165 мирных жителей Курской области.

В апреле губернатор Александр Хинштейн рассказал о прибытии освобожденных из украинского плена курян домой.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о решимости вернуть семерых удерживаемых на Украине граждан.