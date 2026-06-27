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Хинштейн сообщил о возвращении жителей курского приграничья с Украины
За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
С территории соседнего государства продолжается процесс вызволения российских граждан. Глава региона Александр Хинштейн раскрыл подробности спасательной операции в своем канале на платформе MAX.
«К сожалению, по-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек. За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», – отметил руководитель области.
Поиски пропавших без вести продолжаются. Власти прилагают все усилия для скорейшего возвращения каждого жителя приграничных районов домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня омбудсмен Яна Лантратова сообщила о вызволении 165 мирных жителей Курской области.
В апреле губернатор Александр Хинштейн рассказал о прибытии освобожденных из украинского плена курян домой.
В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о решимости вернуть семерых удерживаемых на Украине граждан.