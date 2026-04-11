Хинштейн: Освобожденные из украинского плена куряне прибыли в Курск
В Курск прибыли куряне, которые являлись последними из числа насильно удерживаемых на Украине, по данным Киева, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, подчеркнув, что пропавшим без вести остается 381 человек.
«Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой», – сообщил Хинштейн в Max.
Прибывшие находятся в пунктах временного размещения. Им предоставили вещи первой необходимости и выдали региональные сертификаты на сумму 30 тыс. рублей каждому «для покупки самого нужного на первое время».
Сейчас с людьми работают врачи и сотрудники ПВР, чтобы оказать необходимую медицинскую и организационную поддержку. Власти региона пообещали помочь в оформлении всех положенных выплат и восстановлении утраченных документов.
«Александру Ивановичу 50. Его вывезли из Суджи в феврале 2025-го. Сам он из Махновки, до последнего оставался в родном селе. Его дом на глазах хозяина уничтожили вражеские дроны, а его забрали в Суджу. С детьми он с тех пор не встречался. Единственное, о чем думал все эти месяцы – обнять их, и это, наконец-то, случилось сегодня», – рассказал Хинштейн.
«Маргарита вернулась вместе с 82-летней мамой. Ту взяли в украинский плен, а дочь вызвалась сопровождающей. Скрывала, что она из Курской области. А мама уже не верила, что вернется: дом в родной Лебедевке разбит. Теперь тяжелые дни в неволе позади: строят планы на будущее, думают искать новый дом», – также рассказал глава региона.
Хинштейн отметил, что, по данным Украины, эти люди были последними из числа насильно удерживаемых, однако в реестре пропавших без вести жителей приграничных районов остается 381 человек.
«Возвращение людей – большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова, – заявил Хинштейн. – Еще раз – огромная признательность всем, кто долгие месяцы помогал возвращать курян их родным и близким!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян возвращаются домой. Семеро жителей Суджанского района Курской области, среди которых пять женщин и двое мужчин, прибыли в Россию после пребывания в украинском плену.