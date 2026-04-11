Хинштейн: Освобожденные из украинского плена куряне прибыли в Курск

Tекст: Антон Антонов

«Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой», – сообщил Хинштейн в Max.

Прибывшие находятся в пунктах временного размещения. Им предоставили вещи первой необходимости и выдали региональные сертификаты на сумму 30 тыс. рублей каждому «для покупки самого нужного на первое время».

Сейчас с людьми работают врачи и сотрудники ПВР, чтобы оказать необходимую медицинскую и организационную поддержку. Власти региона пообещали помочь в оформлении всех положенных выплат и восстановлении утраченных документов.

«Александру Ивановичу 50. Его вывезли из Суджи в феврале 2025-го. Сам он из Махновки, до последнего оставался в родном селе. Его дом на глазах хозяина уничтожили вражеские дроны, а его забрали в Суджу. С детьми он с тех пор не встречался. Единственное, о чем думал все эти месяцы – обнять их, и это, наконец-то, случилось сегодня», – рассказал Хинштейн.

«Маргарита вернулась вместе с 82-летней мамой. Ту взяли в украинский плен, а дочь вызвалась сопровождающей. Скрывала, что она из Курской области. А мама уже не верила, что вернется: дом в родной Лебедевке разбит. Теперь тяжелые дни в неволе позади: строят планы на будущее, думают искать новый дом», – также рассказал глава региона.

Хинштейн отметил, что, по данным Украины, эти люди были последними из числа насильно удерживаемых, однако в реестре пропавших без вести жителей приграничных районов остается 381 человек.

«Возвращение людей – большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова, – заявил Хинштейн. – Еще раз – огромная признательность всем, кто долгие месяцы помогал возвращать курян их родным и близким!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян возвращаются домой. Семеро жителей Суджанского района Курской области, среди которых пять женщин и двое мужчин, прибыли в Россию после пребывания в украинском плену.

