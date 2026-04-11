Хинштейн сообщил о возвращении из плена семи жителей Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем канале на платформе Max написал, что на белорусской границе их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Он подчеркнул: «Ещё семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена! Это последние куряне, которые были насильно вывезены на территорию Украины... Регион направил за ними транспорт и врачей для оказания всей необходимой помощи. Среди курян – пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них 91 год. Все они из Суджанского района».

По приезде в Курск врачи проведут повторный осмотр всех освобождённых. У нескольких человек есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая, и все нуждающиеся получат квалифицированную медицинскую помощь. Уже сегодня освобождённые будут размещены в пунктах временного размещения, обеспечены всем необходимым, им помогут с оформлением выплат, уточнил Хинштейн.

Губернатор поблагодарил Москалькову, администрацию президента России, а также все силовые и профильные структуры, которые содействовали возвращению курян домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, прибыла на пограничный пункт на белорусско-украинской границе, чтобы встретить жителей Курской области, возвращающихся с Украины.

В субботу Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой, они направляются в сторону Белоруссии.

