На выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну»
В эти выходные жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца на небе появляется второе полнолуние, сообщили ученые.
Россияне в эти выходные получат возможность наблюдать второе полнолуние месяца, называемое «Голубой Луной» из-за его редкости. Астрономическое событие достигнет полной фазы в воскресенье, 31 мая.
Начинать наблюдения за спутником Земли можно уже с вечера субботы при условии безоблачной погоды. В следующий раз подобное явление ожидается только в декабре 2028 года, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Специалисты напомнили, что предыдущий раз россияне видели это редкое зрелище в августе 2023 года.
Возникновение двух полнолуний за месяц объясняется разницей в продолжительности циклов. Календарный месяц длится от 30 до 31 дня, тогда как лунный составляет чуть более 29 суток. Название феномена связано не с цветом спутника, а с английским выражением, обозначающим исключительную редкость события.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты анонсировал появление немного тусклой «Голубой Луны» в последние выходные мая. В начале мая жители России наблюдали редкое цветочное полнолуние. А в феврале тень Земли скрыла спутник во время первого лунного затмения года.