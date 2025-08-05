Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.5 комментариев
В России создали новое покрытие для медицинских имплантатов
В НИУ МИЭТ создали новое покрытие для медицинских имплантатов
В Москве специалисты НИУ МИЭТ создали новое покрытие для медицинских имплантатов из коллагена и углеродных нанотрубок, имитирующее свойства сосудистого эндотелия.
Российские ученые из НИУ МИЭТ создали композитные покрытия на базе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, передает РИА «Новости». Разработки направлены на снижение риска тромбообразования и летальных осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как сообщила один из авторов Кристина Попович, «разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов, что позволяет снизить адсорбцию белков и активацию тромбоцитов». Кроме того, ученые применили новый микрофлюидный чип для тестирования покрытий в условиях, максимально приближенных к реальному кровотоку.
Заместитель директора по научной работе Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко отметил, что инновационная методика тестирования материалов позволяет оценивать их поведение под действием постоянного потока жидкости с контролируемыми параметрами. Уникальная технология формирования материалов делает их подходящими для использования в имплантируемых электронных интерфейсах, предназначенных для передачи электрического заряда в восстановительных процессах организма.
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