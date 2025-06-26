Российские ученые создали способ быстрого выращивания картофеля

Tекст: Мария Иванова

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали новую технологию для ускоренного размножения семенного картофеля, передает РИА «Новости».

Разработанный метод позволяет выращивать клубни ценных сортов прямо в домашних условиях без применения сложного лабораторного оборудования или дорогих реагентов.

В пресс-службе центра отметили, что картофель содержит до 4,6% белка, в который входят все восемь незаменимых аминокислот, необходимые человеку. По словам сотрудников центра, ежедневное употребление 600 грамм картофеля способно полностью покрыть потребность организма в витаминах.

Старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук подчеркнул: «Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования». Технология позволяет быстро получить необходимое количество посадочного материала ценных сортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшее время в торговых сетях появится новый урожай российского картофеля.

Между тем белорусский президент Александр Лукашенко рассказал об устранении дефицита картофеля в Белоруссии при помощи наручников. Президент Белоруссии также рекомендовал ограничить употребление картофеля одним-двумя днями в неделю.