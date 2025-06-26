Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Российские ученые создали способ быстрого выращивания картофеля
Ученые из Петербурга представили технологию, которая позволяет быстро размножать семенной картофель ценных сортов дома или на даче без специального оборудования.
Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали новую технологию для ускоренного размножения семенного картофеля, передает РИА «Новости».
Разработанный метод позволяет выращивать клубни ценных сортов прямо в домашних условиях без применения сложного лабораторного оборудования или дорогих реагентов.
В пресс-службе центра отметили, что картофель содержит до 4,6% белка, в который входят все восемь незаменимых аминокислот, необходимые человеку. По словам сотрудников центра, ежедневное употребление 600 грамм картофеля способно полностью покрыть потребность организма в витаминах.
Старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук подчеркнул: «Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования». Технология позволяет быстро получить необходимое количество посадочного материала ценных сортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшее время в торговых сетях появится новый урожай российского картофеля.
Между тем белорусский президент Александр Лукашенко рассказал об устранении дефицита картофеля в Белоруссии при помощи наручников. Президент Белоруссии также рекомендовал ограничить употребление картофеля одним-двумя днями в неделю.