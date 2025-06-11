  • Новость часаМединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
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    Тамбовский Котовск отразил массовую атаку украинских беспилотников
    Стало известно о переброске бомбардировщиков Ту-160 из Энгельса на Чукотку
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    В СДПГ призвали к возобновлению диалога с Россией
    Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

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    11 июня 2025, 09:23 • Новости дня

    Минпромторг сообщил о скором поступлении отечественного картофеля в магазины

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшее время в торговых сетях появится новый урожай российского картофеля, заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

    По его словам, торговые сети продолжают закупать импортный картофель, чтобы компенсировать сезонные колебания, но в ближайшее время начнутся поставки отечественного продукта, передает «Российская газета».

    Также Чекушов сообщил, что текущая версия законопроекта о российской полке прошла доработку на площадке правительства с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти. Он отметил, что все основные разногласия уже урегулированы, и законопроект близок к окончательной редакции.

    По его словам, после завершения работы документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы, и есть шансы, что осенью депутаты смогут его рассмотреть.

    Замминистра уточнил, что законопроект устанавливает минимальную квоту на российские товары для торговли, при этом размер квоты зависит от доли производства по каждой товарной группе в стране.

    Чекушов привел пример: если производители способны покрыть 20% рынка, правительство может установить такую квоту на полках магазинов.

    Он подчеркнул, что инициатива касается только непродовольственных товаров, поскольку российские продовольственные товары и так широко представлены на рынке, за исключением продукции, ограниченной климатическими условиями.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Россию.

    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок действия ограничений на экспорт российских нефтепродуктов при ценовых потолках продлен до конца 2025 года.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2025 года ответных мер на западные ограничения по цене на нефть и нефтепродукты из России, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов распространяется на все контракты, в которых прямо или косвенно используется установленный странами G7, Евросоюзом и Австралией ценовой потолок.

    Ранее Британия призвала страны G7 рассмотреть возможность снижения установленного потолка цены на российскую нефть.

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    10 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

    Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и госуслуг, передает РИА «Новости». Пользователи смогут подтверждать личность цифровым ID, заселяться в гостиницы и подтверждать возраст при покупках.

    В дальнейшем в приложение могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Государственные органы смогут использовать платформу для общения с гражданами.

    Приложение должно быть отечественной разработкой и входить в реестр российского ПО. Кроме того, подключение к «Госключу» позволит использовать электронную подпись. Сервис также обеспечит взаимодействие со школьниками и студентами по вопросам обучения. Платформа создаст комфортную и безопасную среду для использования информационных технологий, обеспечит конфиденциальность информации и повысит доступность услуг.

    Как написал в своем Telegram-канале один из разработчиков закона – первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, в законопроекте недаром используется термин «многофункциональный» : создаваемая платформа будет представлять собой не просто мессенджер. Помимо обмена сообщениями и звонков, в ней планируется реализовать функции, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других зарубежных решениях.  По его словам, ключевым конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также предполагается, что благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-приложения ведущих российских цифровых платформ.

    «Одним их самых важных, на мой взгляд, аспектов реализации национального мессенджера должна стать его безопасность. Все данные, которые он собирает, обязаны быть защищены на самом высоком уровне и храниться на российских серверах в обезличенном виде», – подчеркнул Горелкин.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис и какими будут его основные преимущества, и как он сможет заменить россиянам паспорт.

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    10 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

    Фон дер Ляйен анонсировала санкции против «Северных потоков» и российских банков

    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз готовит очередной пакет ограничений, предусматривающий ужесточение мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в рамках предложенного пакета предусмотрен запрет для европейского бизнеса на любые сделки, связанные с «Северными потоками», а также включение в черный список 77 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход введенного потолка цен, передает ТАСС. Кроме того, Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Дополнительно предполагается добавить еще 22 российских банка в черный список с полным запретом на транзакции в Евросоюзе. Также планируется расширить экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, поставляемые из стран ЕС в Россию.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня.

    В мае дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер против России.

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    10 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими бойцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими.

    Вернувшиеся развернули флаги России и скандировали «Россия!», «Слава России!» и «Ура России!», – передает РИА «Новости».

    «Вообще великолепное чувство, я просто вот не представляю даже, как здесь классно. Это непередаваемое ощущение. Я хочу вообще забыть прошлое и жить по-новому, с новыми силами, буду восстанавливаться», – сказал один из военных.

    Напомним, во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военных, а украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ.

    В понедельник в Россию вернулась первая группа российских военнопленных.

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    10 июня 2025, 12:29 • Новости дня
    Французский эксперт назвал отказ Киева от тел военных ВСУ признаком войны цивилизаций

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    По мнению эксперта, в любой цивилизации принято чтить своих мертвых и хоронить их, а отказ Киева принимать тела погибших солдат ВСУ говорит о войне цивилизаций, передает ТАСС.

    Моро также отметил, что французские СМИ не отреагировали на эту ситуацию, как и на другие важные события, связанные с конфликтом.

    Эксперт уверен, что французские СМИ лгут открыто, «несут полнейшую чепуху, а затем – лгут умолчанием». По его мнению, власти Украины боятся своего народа и не могут открыто заявить о готовности принять тела погибших солдат без компенсации от России.

    Моро считает, что если бы украинцы действительно хотели продолжать войну, они бы согласились захоронить солдат без выплат.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших. Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    10 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Чемезов сообщил об отказе России от доллара при оружейных сделках

    Tекст: Александра Юдина

    Россия полностью отказалась от использования доллара в взаиморасчетах по оружейным контрактам с зарубежными партнерами, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

    По его словам, госкорпорация начала заключать международные оружейные контракты преимущественно в рублях и национальных валютах, а не в долларах, передает ТАСС.

    Чемезов отметил, что из-за санкций тема военно-технического сотрудничества стала менее публичной, и о результатах заключенных контрактов сейчас рассказывают редко. При этом большинство контрактов подписывается в новых условиях расчетов.

    Он также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции, а включает совместные разработки и локализацию производств за рубежом. В качестве примера глава Ростеха привел контракт с Индией на выпуск двигателей для индийских танков Т-72.

    По итогам 2024 года выручка Ростеха превысила 3 трлн рублей, сообщил Чемезов. Треть этого объема обеспечило гражданское производство. Чемезов отметил, что корпорация остается крупнейшей машиностроительной компанией России, в которой трудятся более 700 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии. Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

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    10 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку у мигрантов будет принимать искуственный интеллект

    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку мигранты будут сдавать компьютеру

    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку у мигрантов будет принимать искуственный интеллект
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экзамен по русскому языку для мигрантов полностью перейдет на компьютерные и дистанционные технологии с начала 2026 года – в тестовом режиме уже работает соответствующая ИИ-платформа.

    Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

    Вопросы контроля за проведением экзамена обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский рассказал, что уже сейчас в опытном режиме действует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе проходит во всех регионах Сибирского федерального округа, в Луганской народной республике и некоторых других регионах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена для мигрантов.

    Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

    Ранее правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.

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    10 июня 2025, 21:18 • Новости дня
    Захарова пообещала ответ на преследование журналиста «России сегодня» в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти намерены принять ответные меры из-за действий немецких властей в отношении главы берлинского бюро медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что Москва предпримет меры в отношении журналистов из Германии, которые ранее всегда получали поддержку от российской стороны, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что эти действия будут строго в рамках российского законодательства и традиционного гостеприимства. Она заявила: «Предпримем меры ответного характера в отношении журналистов из Германии, которые всегда благополучно получали поддержку в своей деятельности от российской стороны».

    По словам Захаровой, поводом для таких шагов стали агрессивные, деструктивные и выходящие за рамки морали действия официального Берлина.

    Ранее Феоктистов сообщил, что немецкие правоохранители пришли в квартиру его семьи в Германии и изъяли паспорта у членов семейства.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.

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    10 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    Захарова назвала странными заявления посла Израиля о вооружении Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявлений посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале она назвала странными заявления Михаила Бродского о поставках оружия Киеву.

    Дипломат отметила, что МИД Израиля опроверг слова своего посла о поставках ракетных комплексов Patriot Киеву.

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления Бродский делает регулярно, представляя их как факты, а не как личное мнение.

    Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.

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    10 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Колесник: Вероятная атака на киевский завод «Артем» ослабит ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник оценил последствия вероятной атаки беспилотников на киевский завод «Артем».

    По его словам, последствия вероятной атаки российских беспилотных летательных аппаратов на киевский завод «Артем» для ВСУ будут тяжелые, передает «Лента.ру».

    По мнению депутата, это может ослабить ВСУ и уменьшить боекомплекты, касающиеся воздушных боев.

    Колесник отметил, что летчики могут остаться без ракет, что ослабит их огневую мощь.

    Напомним, в столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма. Позже депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что жители Киева продолжают ощущать запах дыма после крупного ночного пожара в складских помещениях Оболонского района.

    Утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

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    10 июня 2025, 21:09 • Новости дня
    Чернышенко: На Москву приходится 14% внутреннего российского туризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году Москву посетило 26 млн человек, что вдвое превышает численность населения города, сообщается на сайте Минэкономразвития. Столица формирует 14% туристического потока по стране и близка к 50% среди иностранных поездок, сообщил на V Международном туристическом форуме «Путешествуй!» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

    Чернышенко отметил, что одной из наиболее эффективных мер нацпроекта по развитию внутреннего туризма в России стала программа льготного кредитования, по которой уже строится 367 гостиниц с номерным фондом 78 тысяч. Стоимость этих проектов достигает почти 2 трлн рублей. Еще одна популярная мера – программа создания модульных средств размещения, благодаря которой появилось 13 тыс. номеров, а по итогам нового отбора Минэкономразвития планируется построить еще 11 тыс. номеров в 55 регионах.

    Правительство также поддерживает развитие крупных горнолыжных курортов: сейчас реализуется 17 проектов от Ленинградской области до Сахалина с общими инвестициями 76 млрд рублей. Кроме того, в нацпроекте участвует федеральный проект «Промышленное обеспечение туризма», стимулирующий отечественное производство оборудования для туристической отрасли.

    Кабмин оказывает поддержку в подготовке Суздаля к тысячелетию: строится дорога, обновляются сети и городская среда. Суздаль стал примером успешного участия частного капитала в туристической инфраструктуре. Чернышенко подчеркнул: «Наша совместная задача – сделать путешествия по России не просто возможностью, а естественной частью жизни каждого гражданина».

    Министр экономики Максим Решетников напомнил о важности единой субсидии для регионов, которая позволяет создавать востребованные туристические продукты на местах.

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    10 июня 2025, 13:40 • Новости дня
    Захарова назвала отказ Киева забирать тела позором на весь мир
    Захарова назвала отказ Киева забирать тела позором на весь мир
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ киевского режима забрать тела своих военнослужащих стал позором на весь мир и демонстрирует расчеловечивание украинских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на «Форуме будущего – 2050».

    Дипломат отметила, что нет ни одной мировой религии или традиции, где не забирали бы тела своих воинов. «Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, это лучшее доказательство расчеловечивания киевского режима и его спонсоров. «Руками киевских неонацистов Запад убивает людей, – сказала дипломат. – Он убивает всех, в том числе и тех, кого считает своими».

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Россией и Украиной по передаче тел погибших военных осуществляются.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.Бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

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      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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