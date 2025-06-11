Минпромторг сообщил о скором поступлении отечественного картофеля в магазины

Tекст: Александра Юдина

По его словам, торговые сети продолжают закупать импортный картофель, чтобы компенсировать сезонные колебания, но в ближайшее время начнутся поставки отечественного продукта, передает «Российская газета».

Также Чекушов сообщил, что текущая версия законопроекта о российской полке прошла доработку на площадке правительства с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти. Он отметил, что все основные разногласия уже урегулированы, и законопроект близок к окончательной редакции.

По его словам, после завершения работы документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы, и есть шансы, что осенью депутаты смогут его рассмотреть.

Замминистра уточнил, что законопроект устанавливает минимальную квоту на российские товары для торговли, при этом размер квоты зависит от доли производства по каждой товарной группе в стране.

Чекушов привел пример: если производители способны покрыть 20% рынка, правительство может установить такую квоту на полках магазинов.

Он подчеркнул, что инициатива касается только непродовольственных товаров, поскольку российские продовольственные товары и так широко представлены на рынке, за исключением продукции, ограниченной климатическими условиями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Россию.