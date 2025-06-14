Лукашенко предупредил о вреде частого употребления картофеля

Tекст: Мария Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Волковыск Гродненской области дал совет жителям реже употреблять картофель, чтобы сохранить фигуру, передает БелТА.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», – заявил президент.

Лукашенко поинтересовался у местных властей, есть ли проблемы с поставками картофеля. Василий Герасимов, представитель президента по Гродненской области, заверил, что ситуация на контроле: стабилизационные фонды заполнены, перебоев с поставками в торговые сети не возникало.

Президент поручил обеспечить достаточные резервы картофеля и предупредил о недопустимости проблем в будущем году. По его словам, в России цены на картофель были в два-три раза выше, что спровоцировало вывоз продукции, однако серьезных проблем в Белоруссии не возникло, и в продаже уже появляется новый урожай.

Он напомнил, что весной белорусы жаловались в соцсетях на перебои с качественным и недорогим картофелем, и поручил чиновникам нормализовать ситуацию. Лукашенко также отметил, что в 2024 году в республике собрали около 800 тыс. тонн картофеля, при том, что для обеспечения населения достаточно 90 тыс. тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко рассказал, что для устранения дефицита картофеля в Белоруссии использовались наручники.

Лукашенко поручил выращивать картофель как для Белоруссии, так и для России. Позднее Белоруссия заявила о готовности экспортировать в Россию «самый вкусный» картофель.