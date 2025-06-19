Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Российские ученые создали систему идентификации спутников с земли
В России разработали наземную систему идентификации спутников на орбите
Российские специалисты создали новую систему, позволяющую с Земли в реальном времени определять тип искусственных спутников, находящихся на низкой орбите до 2 тыс. км.
Российские ученые создали уникальную систему для идентификации искусственных космических объектов, находящихся на орбите Земли, рассказал доктор технических наук Анатолий Каляев, входящий в Координационный совет по делам молодежи при президенте. Разработка была представлена во время Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
Как пояснил Каляев, система работает с объектами на низкой орбите – до 2 тыс. км от поверхности Земли. В состав комплекса входит оптический телескоп с автоматической системой наведения и сопровождения, а также специализированные алгоритмы, позволяющие обрабатывать большие потоки информации. Все технические решения реализованы аппаратно для увеличения скорости и надежности работы.
Система способна определять тип космического объекта в реальном времени. Каляев подчеркнул, что это особенно важно, потому что «полной информацией сегодня не обладает никто». Новая технология позволяет повысить уровень контроля и понимания ситуации на орбитах спутников вокруг планеты.
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