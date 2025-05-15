Российские магнитные датчики успешно прошли испытания на орбите

Магнитные низкочастотные датчики проверили на спутниках «Ионосфера-М»

Tекст: Мария Иванова

Магнитные низкочастотные датчики, созданные специалистами Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и размещенные на спутниках «Ионосфера-М», успешно прошли испытания, сообщает ТАСС

Оборудование показало устойчивую работу, а первые данные были представлены на конференции по физике плазмы в Институте космических исследований Российской академии наук в феврале 2025 года.

Специалисты Научно-исследовательского радиофизического института университета готовят комплекс научных экспериментов с использованием аппаратов «Ионосфера-М», комплекса СУРА и радиофизических полигонов. Орбита спутников позволяет им дважды в сутки пролетать над возмущенной областью ионосферы, что обеспечит сбор уникальных научных данных.

В мае начнется первая серия экспериментов по изучению динамики ионосферных возмущений и космической погоды. Летом планируется вывести на орбиту еще два спутника с аналогичными магнитными датчиками. Директор института Алексей Шиндин отметил: «С наших датчиков, а также других приборов уже получены первые данные. Оборудование на спутниках исправно и готово к выполнению научной программы».

Магнитные датчики были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в ноябре 2024 года. Они отличаются высоким уровнем чувствительности и низким уровнем собственных шумов, что позволяет использовать их для мониторинга ионосферных и геофизических процессов. Работы по созданию и запуску приборов выполнены по заказу Института космических исследований РАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два дня назад государственная комиссия одобрила запуск в эксплуатацию системы «Ионозонд» с аппаратами «Ионосфера-М» после завершения их летных испытаний.