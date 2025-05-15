  • Новость часаСистема ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над российскими областями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем для Украины обернется отмена «торгового безвиза» с ЕС
    Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
    Посольство США в Молдавии пообещало до 10 млн долларов за «россиян-разведчиков»
    Психологи объяснили, что говорит о человеке манера есть мороженое
    Лукьянов: Составом делегации для переговоров с Украиной Россия показала свою позицию
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине
    Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    Зеленский направился в Турцию
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    20 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 08:19 • Новости дня

    Российские магнитные датчики успешно прошли испытания на орбите

    Магнитные низкочастотные датчики проверили на спутниках «Ионосфера-М»

    Tекст: Мария Иванова

    На орбитальных аппаратах подтвердили работоспособность магнитных датчиков, разработанных учеными из Нижнего Новгорода, отличающихся низким уровнем собственных шумов.

    Магнитные низкочастотные датчики, созданные специалистами Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и размещенные на спутниках «Ионосфера-М», успешно прошли испытания, сообщает ТАСС

    Оборудование показало устойчивую работу, а первые данные были представлены на конференции по физике плазмы в Институте космических исследований Российской академии наук в феврале 2025 года.

    Специалисты Научно-исследовательского радиофизического института университета готовят комплекс научных экспериментов с использованием аппаратов «Ионосфера-М», комплекса СУРА и радиофизических полигонов. Орбита спутников позволяет им дважды в сутки пролетать над возмущенной областью ионосферы, что обеспечит сбор уникальных научных данных.

    В мае начнется первая серия экспериментов по изучению динамики ионосферных возмущений и космической погоды. Летом планируется вывести на орбиту еще два спутника с аналогичными магнитными датчиками. Директор института Алексей Шиндин отметил: «С наших датчиков, а также других приборов уже получены первые данные. Оборудование на спутниках исправно и готово к выполнению научной программы».

    Магнитные датчики были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в ноябре 2024 года. Они отличаются высоким уровнем чувствительности и низким уровнем собственных шумов, что позволяет использовать их для мониторинга ионосферных и геофизических процессов. Работы по созданию и запуску приборов выполнены по заказу Института космических исследований РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два дня назад государственная комиссия одобрила запуск в эксплуатацию системы «Ионозонд» с аппаратами «Ионосфера-М» после завершения их летных испытаний.

    14 мая 2025, 01:09 • Новости дня
    Ученые назвали полезные продукты для снижения кровяного давления

    EJPC: Чай и шоколад способны снижать кровяное давление

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые из британского Суррея выяснили, что регулярное употребление чая, темного шоколада и других продуктов, богатых флаван-3-олами, способствует нормализации артериального давления.

    Специалисты в британском Университете Суррея выявили благотворное влияние на кровяное давление и сосуды природных соединений флаван-3-олов, которые входят в состав какао, чая, яблок, винограда, пишут они в научной статье для European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

    Анализ 145 рандомизированных контролируемых испытаний показал, что регулярное употребление флаван-3-олов в чае, какао, яблоках и винограде приводит к снижению артериального давления.

    В некоторых случаях эффект был сопоставим с результатами применения некоторых лекарств.

    Кроме того, ученые обнаружили, что флаван-3-олы улучшают функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти улучшения сохранялись независимо от изменений давления.

    «Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контролировать свое артериальное давление и поддерживать здоровье сердца с помощью приятных изменений в рационе питания», – цитирует MedicalExpress ведущего автора исследования профессора Кристиана Хайсса.

    Он добавил, что включение небольшого количеств чая, яблок, темного шоколада или какао в ежедневный рацион может стать полезным для людей с повышенным давлением и проблемными сосудами, но не заменит медицинские рекомендации и назначенные препараты.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.

    Коментарии (10)
    14 мая 2025, 23:47 • Новости дня
    Психологи объяснили, что говорит о человеке манера есть мороженое

    Психолог–бихевиорист раскрыла, что говорит о человеке манера есть мороженое

    Психологи объяснили, что говорит о человеке манера есть мороженое
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поведение при поедании мороженого может свидетельствовать о личностных чертах, включая уверенность, импульсивность или терпеливость, рассказала психолог-бихевиорист Джо Хеммингс.

    Психолог–бихевиорист Джо Хеммингс считает, что манера поедания мороженого может многое рассказать о темпераменте человека: любит ли он есть осторожно или с жадностью, облизывая или откусывая замороженную массу, пишет Daily Mail.

    По ее словам, люди, которые кусают мороженое зубами, смелее и увереннее в себе, даже импульсивны, а те кто предпочитает медленно слизывать подтаявшую массу, облизывать губы, считаются более методичными и расслабленными, терпеливыми и вполне могут оказаться романтиками.

    Психолог отметила, что мороженое – один из ключевых продуктов для поддержания состояния комфорта, который может помочь урегулировать эмоциональный фон.

    «Психика любителя мороженого вращается вокруг поиска удовольствий и ностальгии», – сказала она.

    По словам Хеммингс, то, как быстро человек съедает мороженое, многое говорит и о психике.

    «Любители быстро съесть мороженое, скорее всего, энергичны, импульсивны, полны энтузиазма и нетерпеливы,  они хотят, чтобы выработка дофамина произошла как можно быстрее. Временами они могут быть беспокойными и немного нервными, поэтому едят быстро, чтобы успокоиться», – добавила специалист.

    При этом те, что медленно смакуют мороженое, как правило, «очень целеустремленные и терпеливые». «Они сосредоточены на полном чувственном восприятии употребления мороженого: текстуре, вкусе, запахе, приятном ощущении холода», – пояснила психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследование ученых факультета психологии МГУ выявило, что дети в детском саду, чаще других участвующие в жестко-контактных играх, имеют более низкий социометрический статус и могут испытывать трудности с речью и межличностными отношениями.

    Коментарии (10)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Ученые в Нидерландах сократили срок жизни Вселенной

    Ученые: Вселенная распадется на триллион лет раньше, чем прогнозировалось раньше

    Tекст: Ирма Каплан

    Нидерландская исследовательская школа астрономии сообщила, что Вселенная распадается гораздо быстрее, чем считалось, это показывают расчеты трех ученых по так называемому излучению Хокинга.

    Исследование специалистов из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского в Нидерландах радикально пересматривает сроки распада Вселенной. Эксперты подсчитали, что белым карликам потребуется не 10 в 100 степени лет, а 10 в 78 степени лет, чтобы полностью исчезнуть, похожего на излучение Хокинга, сообщил портал Eurekalert. Это на триллион лет раньше.

    Новое исследование эксперта по черным дырам Хейно Фальке, квантового физика Михаэля Вондрака и математика Вальтера ван Суйлекома является продолжением статьи 2023 года, в которой они показали, что не только черные дыры, но и другие объекты, такие как нейтронные звезды, могут «испаряться» посредством процесса, похожего на излучение Хокинга.

    «Конец Вселенной наступит примерно через 10 в 78 степени (1 с 78 нулями), если учитывать только излучение, подобное хокинговскому. Это время, которое требуется белым карликам, самым стойким небесным телам, чтобы распасться посредством излучения, подобного хокинговскому», – заявили ученые на страницах Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

    Ведущий автор исследования Хайно Фальке отметил, что конец Вселенной, как оказалось, наступит гораздо раньше, чем ожидалось, но это все равно займет очень много времени.

    В новой работе ученые рассчитали сроки «испарения» десяти различных космических объектов, основываясь на переосмыслении излучения Хокинга в идеальных условиях.

    Результаты новых исследований показали, что нейтронные звезды и черные дыры распадаются примерно за 10 в 67 степени лет, несмотря на разницу в их гравитационных свойствах. По словам Майкла Вондрака, черные дыры «поглощают часть собственного излучения, что тормозит процесс» их исчезновения.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, известные физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, представили математическое обоснование библейского сотворения мира, использовав концепцию «цепочек Маркова» для объяснения порядка, возникающего из первоначального хаоса.

    При этом в 2023 году вропейские и канадские космологи пришли к выводу, что текущие размеры Вселенной очень близки к ее обозримым границам, которые составляют порядка 46 млрд световых лет, что значительно сужает возможные размеры мироздания

    Коментарии (14)
    12 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Мишустин объявил о создании центра «Долина Физтеха»
    Мишустин объявил о создании центра «Долина Физтеха»
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В России появится новый научно-технологический центр «Долина Физтеха», который должен способствовать технологическому лидерству и развитию инноваций в ключевых отраслях.

    Правительство создаст инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха», который станет одним из ключевых элементов в достижении технологического лидерства страны, передает ТАСС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Он подчеркнул, что такие площадки являются «очень важным инструментом поддержки технологических компаний» и способствуют коммерциализации научных и технических разработок.

    Мишустин также напомнил, что власти продолжают укреплять научную базу страны, реализуя ряд масштабных проектов, таких как «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы», «Приоритет 2030» и создание научных центров мирового уровня. Кроме того, формируется сеть установок класса «Мегасайенс», что, по словам премьера, позволит обеспечить современную инфраструктуру и увеличить число квалифицированных кадров.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что в этом году около двух тысяч выпускников передовых инженерных школ будут трудоустроены в российские высокотехнологичные компании. Он подчеркнул, что к 2030 году число таких школ возрастет до 100, а правительство продолжит увеличивать нормативы затрат на обучение востребованных специалистов.

    Ранее Мишустин подписал распоряжение о создании центра развития мРНК-технологий, который будет заниматься производством инновационных лекарств, включая препараты для лечения онкологических заболеваний.

    Коментарии (8)
    12 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Донского государственного технического университета разработали метод биопринтинга мяса, позволяющий программировать его питательные характеристики без забоя животных.

    Технология 3D-биопринтинга мясных продуктов была представлена учеными Донского государственного технического университета, передает РИА «Новости». Система позволяет получать искусственное мясо из клеток животных-доноров без необходимости их забоя. Исследователи отмечают, что такой метод дает возможность программировать состав продукта: например, снижать содержание жира и получать больше еды от одного животного.

    Заведующая кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгения Кириченко заявила: «Для печати искусственного мяса у животного-донора с помощью биопсии берутся клетки, которые размножаются в комфортных для них условиях (создается клеточная культура). Из этого материала возможно напечатать объемный продукт, который по вкусу будет очень похож на мясо». По ее словам, технология применима к клеткам любых домашних животных и может снизить затраты на производство культивированного мяса на 20–30% за счет автоматизации.

    Важно, что в отличие от других подходов, специалисты ДГТУ используют автоматизированную систему для контроля качества: алгоритм с точностью до 92% определяет и подсчитывает разные типы клеток, что ускоряет анализ с 15–20 минут до нескольких секунд. В качестве исходных материалов использовали клетки европейского кролика, а процесс осуществляли на модернизированном 3D-принтере с уникальной печатающей головкой, созданной в ДГТУ.

    В перспективе инструмент для точного подсчета клеток планируется доработать и сделать доступным для всех российских лабораторий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на 3D-принтере. Разработки в этой сфере уже ведутся. Одна из технологий предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из культивированных клеток мяса.

    Коментарии (3)
    14 мая 2025, 20:41 • Новости дня
    Российские ученые создали электронный аналог нервных клеток человека
    Российские ученые создали электронный аналог нервных клеток человека
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Саратове создано компактное электронное устройство, способное точно имитировать импульсы нервных клеток и упростить разработку нейропротезов и сенсорных систем.

    Об открытии сообщили ученые Саратовского государственного университета, говорится на сайте Минобрнауки РФ. Специалисты разработали электронное устройство, которое по принципу работы имитирует настоящие нейронные клетки – оно генерирует электрические импульсы, так называемые «спайки», используемые нервной системой для передачи сигналов.

    Созданная схема построена на асимметричном диодном блоке, что позволило упростить ее конструкцию – для работы требуется только 7 элементов вместо привычных 14. Частоту импульсов можно изменять, корректируя параметры колебательного контура, а форму сигнала регулируют с помощью изменения количества диодов.

    Профессор кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии СГУ Владимир Пономаренко сравнил разработку с LEGO-блоком для сборки искусственных нейросетей и отметил, что схема проста для производства и достаточно точна для имитации биологических процессов. Аналоги, по словам ученых, либо слишком сложны, либо не позволяют точно воссоздать поведение нейронов.

    Исследователи считают, что технология, помимо моделирования нейронных сетей, может использоваться в нейропротезировании и робототехнике – для создания «умных» датчиков и имплантов, заменяющих поврежденные нервные клетки. В данный момент специалисты СГУ работают над построением полноценной сети из электронных нейронов, что поможет в изучении мозга и поиске способов борьбы с нейродегенеративными болезнями.

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 05:58 • Новости дня
    Итальянские ученые назвали навык, гарантирующий яркую сексуальную жизнь

    Ученые связали эмоциональный интеллект с удовлетворением в интимной жизни

    Tекст: Ирма Каплан

    Новое исследование итальянских ученых показало, что эмоциональный интеллект помогает людям чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия в интимных отношениях.

    Ученые из Болонского университета выявили связь между высоким уровнем  эмоционального интеллекта и сексуальным удовлетворением, говорится в научной статье для Personality and Individual Differences.

    Исследователи собрали данные 864 взрослых, находящихся в отношениях или на стадии свиданий и предложили им серию психологических тестов, чтобы измерить уровень эмоционального интеллекта, тревожности, склонность избегать привязанности и степень комфорта в межличностных контактах.

    Результаты показали, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом чаще испытывают сексуальное удовлетворение. Ведущую роль сыграли такие черты, как умение справляться с эмоциями и комфорт в интимной близости, а также более высокая самооценка и снижение проблемного сексуального поведения.

    Авторы подчеркивают, что эмоциональный интеллект включает самосознание, эмпатию и развитые навыки общения.

    По их мнению, развитие эмоционального интеллекта доступно каждому – например, с помощью практики осознанности, работы с эмоциями и умения распознавать невербальные сигналы партнера.

    Эксперты советуют использовать юмор и игру для снятия стресса и относиться к конфликтам как к возможности стать ближе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о необходимости комплексных мер по восстановлению института традиционной семьи в России, подчеркивая негативное влияние массовой культуры на отношение к супружеской измене.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали мощную вспышку предпоследнего класса M1.9

    На Солнце зафиксировали вспышку класса M1.9 продолжительностью 11 минут

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты зафиксировали вспышку класса M1.9 в группе солнечных пятен, продолжавшуюся 11 минут и вызвавшую слабое возмущение магнитного поля Земли.

    В ночь на понедельник на Солнце была зафиксирована мощная вспышка предпоследнего класса по уровню мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики.

    «12 мая в 3.01 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N08W89) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 11 минут», – говорится в сообщении.

    По данным мониторинга, за последние сутки всплески солнечного излучения оказали влияние на ионосферу Земли, но уровень воздействия остался на слабом уровне R1. Также наблюдалась слабая возмущенность магнитного поля планеты – степень G1, передает ТАСС.

    Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: от минимального A до максимального X. При каждом переходе к следующему классу мощность возрастает в десять раз. Подобные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%, при этом число магнитных бурь на Земле вырослов 2,5 раза.

    В апреле синоптик предупреждал о мощных магнитных бурях на Земле.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 11:40 • Новости дня
    На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка класса X25

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце 14 мая зафиксировали мощную рентгеновскую вспышку класса X2.5, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле.

    Новая вспышка высочайшего класса X была зафиксирована на Солнце 14 мая, передает ТАСС.

    Как сообщили в Институте прикладной геофизики, «14 мая в 11.19 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5».

    Кроме того, специалисты отметили появление еще двух солнечных вспышек – М5.3 и М1.2.

    Ранее, 13 мая, наблюдалась первая с 28 марта вспышка того же самого X-класса. Солнечные вспышки делят по мощности на пять классов: A, B, C, M и X, где X – самый мощный.

    Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, это может вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вспышка класса M5.3 в группе пятен 4087, которая длилась 37 минут.

    12 мая специалисты зафиксировали вспышку класса M1.9 в группе солнечных пятен, продолжавшуюся 11 минут и вызвавшую слабое возмущение магнитного поля Земли.

    В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%, однако число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские ученые предложили новую схему для создания «теории всего»

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из России разработала метод, способный существенно упростить построение сложных моделей пространства-времени в рамках М-теории («теории всего»).

    Российские математики и физики из МФТИ разработали универсальный метод «скручивания» пространства-времени в 11 измерениях, что может ускорить создание М-теории – перспективной «теории всего», объединяющей все фундаментальные силы и частицы природы, включая гравитацию, сообщает ТАСС.

    Работа исследователей, по словам доцента МФТИ Эдварда Мусаева, решает ключевую проблему ограниченности прежних подходов и позволяет систематически строить новые сложные конфигурации пространства-времени, описываемые М-теорией.

    Как отмечают ученые, единая теория, способная объяснить все фундаментальные взаимодействия во Вселенной, давно является главной задачей физики.

    М-теория – ведущий кандидат на эту роль – предполагает существование 11 измерений, а для ее описания требуются специальные математические методы, которые позволяли бы решать уравнения супергравитации и анализировать сложные структуры пространства-времени.

    Ранее созданные подходы, как правило, работали только для упрощенных математических моделей, что ограничивало возможности теоретиков. Российским ученым удалось усовершенствовать метод три-векторных деформаций для полной версии уравнения супергравитации в одиннадцати измерениях и доказать его применимость для широкого спектра параметров и условий. Это открывает путь к поиску новых решений уравнений и лучшему пониманию устройства Вселенной.

    По словам Мусаева, применение этих результатов выходит за рамки квантовой гравитации: уравнение Янг-Бакстера соединяет эту область с теорией интегрируемых систем и квантовыми группами. Дальнейшие исследования могут привести к открытиям, важным не только для квантовой теории поля, но и для задач физики твердого тела.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил рассмотреть создание национального суперкомпьютерного центра с возможностью доступа российских ученых и акцентом на подготовку кадров.

    Путин также дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.

    Между тем Россия заявила о готовности возобновить сотрудничество с ЦЕРН при поступлении соответствующего предложения, но сейчас приоритет отдается развитию отечественной науки.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    В Байконуре установили крупнейший в мире макет ракеты Н-1

    Tекст: Мария Иванова

    К 70-летию Байконура в городском музее под открытым небом появился самый крупный в мире макет ракеты Н-1 высотой почти 22 метра.

    Самый большой в мире макет ракеты Н-1 советской лунной программы установлен в Байконуре перед 70-летием города и космодрома, которое будет отмечаться 2 июня, передает ТАСС.

    В пресс-службе администрации отметили: «2 июня космодрому и городу Байконур исполняется 70 лет. В городе готовится проведение масштабных торжеств. Одним из наиболее ярких мероприятий станет открытие музея под открытым небом».

    Макет ракеты-носителя Н-1, изготовленный ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, передан Байконуру в качестве подарка к юбилею и установлен 13 мая на территории музея под открытым небом. Высота макета составляет около 22 метров, что делает его самым большим в мире из ныне существующих аналогов.

    Реальных образцов ракеты Н-1 в натуральную величину, достигавших 105 метров, не сохранилось. Все четыре испытательных запуска Н-1 в период с 1969 по 1972 годы закончились неудачами на этапе работы первой ступени. К 1974 году пилотируемая советская лунная программа была фактически закрыта, а официально прекращена в 1976 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран».

    В 2021 году генеральный директор АО «РКК "Байконур"» Даурен Муса одобрил действия граффитчиков, которые разрисовали второй, не летавший, корабль «Буран» на Байконуре.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Глава РАН усомнился в готовности людей к полету на Марс

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительный перелет к Марсу может представлять серьезную угрозу для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Российские ученые сомневаются, что организм человека сможет выдержать длительный перелет на Марс, заявил Красников ТАСС. Он отметил, что, несмотря на перспективы пилотируемой космонавтики и существующие у России, Китая и США программы по освоению Луны, полет на Марс остается более сложной задачей.

    Красников подчеркнул: «Конечно, у пилотируемой космонавтики есть будущее. У американцев, у нас с китайскими партнерами есть программы построения лунных баз. Сейчас Илон Маск продвигает программу ускоренного освоения Марса. Это более серьезная задача, потому что он намного дальше находится, чем Луна». По его словам, дорога до Марса занимает примерно 250 дней при использовании второй космической скорости.

    Президент РАН отметил, что перелет на Марс связан с воздействием тяжелых заряженных частиц, влияние которых на человеческий организм до сих пор изучено недостаточно. Ученые продолжают сомневаться, сможет ли человеческий организм вынести такие экстремальные условия в открытом космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что развитие автономных марсианских городов поможет избежать гибели человечества из-за катастроф на Земле.

    Между тем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что возможность полета на Марс становится все более реальной.

    В апреле президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, в том числе Луны и Марса.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    Ученые выявили нарушения мозга при работе свыше 52 часов в неделю

    Ученые: Длительные переработки негативно влияют на память и эмоции

    Tекст: Ирма Каплан

    Длительные переработки вызывают структурные изменения в мозге, влияя на память и эмоциональное состояние, что подтвердили результаты МРТ, сообщили специалисты в журнале Occupational & Environmental Medicine.

    Длительный рабочий день может изменить структуру мозга, особенно областей, связанных с эмоциональной регуляцией и исполнительными функциями, такими как рабочая память и поиск решений, свидетельствуют результаты предварительного исследования, опубликованного в журнале Occupational & Environmental Medicine.

    Длительный рабочий день связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и проблем с психическим здоровьем. А Международная организация труда (МОТ) считает, что переработка убивает более 800 тыс. человек каждый год.

    «В частности, увеличение объема мозга, наблюдаемое у переутомленных людей, может отражать нейроадаптивные реакции на хронический профессиональный стресс, хотя точные механизмы остаются предположительными», –  приводит Eurekalert пояснение ученых, которые предупреждают, что наблюдаемые изменения объема мозга могут вызывать развитие когнитивных и эмоциональных проблем.

    Исследователи применили анализ структурного объема мозга, чтобы сравнить влияние переработки на определенные области мозга у работников здравоохранения, которые регулярно работают сверхурочно (по 52 и более часов в неделю).

    Большинство участников исследования были врачами: 32 человека работали сверх нормы (28%), 78 – по стандартному времени, причем перерабатывающие сотрудники были значительно моложе, проводили меньше времени на работе и были образованнее тех, кто работал стандартно.

    Сравнительный анализ результатов показал, что люди, работавшие 52 или более часов в неделю, имеют значительные изменения в областях мозга, связанных с исполнительной функцией и эмоциональной регуляцией, в отличие от участников, которые работали стандартное время каждую неделю.

    Также были выявлены пиковые увеличения в 17 областях, включая среднюю лобную извилину, верхнюю лобную извилину, которая участвует во внимании, планировании и принятии решений, и островок, который играет ключевую роль в интеграции сенсорной, моторной и автономной обратной связи от тела. Он участвует в эмоциональной обработке, самосознании и понимании социального контекста.

    Это исследование дало предварительные доказательства того, как переутомление связано со структурными изменениями мозга, особенно в областях, связанных с познанием и эмоциями.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, большинство офисных работников в России сталкиваются с переработками, при этом значительная часть ощущает необходимость доказывать свою эффективность руководству.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 08:08 • Новости дня
    Глава РАН: Российская орбитальная станция получит энергоисточники мощнее, чем на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Разрабатываемая отечественная орбитальная станция будет оснащена солнечными батареями с более высоким коэффициентом полезного действия для генерации электроэнергии, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Новая Российская орбитальная станция (РОС) будет оснащена источниками энергии, значительно превосходящими по мощности те, что используются на Международной космической станции, рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников ТАСС.

    Он уточнил: «Проект, который есть по РОС, он, конечно, намного выгоднее. Это не только новая орбита, которая очень важна с точки зрения (изучения) радиации. Но там еще и другие возможности по энергетике. Там почти на несколько порядков мощности будет больше, чем сегодня на МКС. Это будут солнечные батареи с высоким КПД».

    Красников отметил, что новая орбита станции позволит проводить уникальные исследования, связанные с радиационным фоном. Кроме того, использование солнечных батарей с высоким коэффициентом полезного действия обеспечит станции высокий уровень энергообеспечения и позволит реализовать новые научные и технические проекты.

    Ранее в апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что первый модуль РОС уже находится в высокой степени готовности. Российская орбитальная станция должна заменить МКС и станет масштабным национальным проектом в области освоения космоса.

    Ранее сообщилось, что власти США планируют снизить финансирование Международной космической станции к 2030 году и перейти к созданию коммерческих орбитальных станций.

    Россия ведет переговоры о предоставлении своих технологий для строительства индийской орбитальной станции Bhartiya Antariksh Station.

    Роскосмос в апреле заявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов, включая миссии «Луна-26» и «Луна-30».

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 10:32 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М

    Tекст: Мария Иванова

    Яркая вспышка класса M5.3 была отмечена на Солнце в группе пятен 4087, ее длительность составила 37 минут.

    Вспышка предпоследнего класса мощности, обозначаемого буквой М, была зарегистрирована на Солнце утром 14 мая, передает ТАСС. По данным Института прикладной геофизики, вспышка была зафиксирована в 6.25 по московскому времени.

    В пресс-службе института уточнили: «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут». Событие относится ко второму по мощности классу вспышек.

    Солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз. Подобные явления часто сопровождаются выбросом солнечной плазмы, которая достигая Земли, может вызвать магнитные бури.

    Напомним, специалисты зафиксировали 12 мая вспышку класса M1.9 в группе солнечных пятен, вызвавшую слабое возмущение магнитного поля Земли.

    В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%. При этом за тот же период число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза.

    Коментарии (0)
    Главное
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Венгрия раскрыла имена украинских шпионов среди дипломатов
    Задержан один из директоров издательства «Эксмо» по делу об ЛГБТ-экстремизме
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Качиньский подтвердил планы НАТО ввести войска на Украину в 2022 году
    США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге
    СК возбудил дело о покушении на убийство артиста Леонова-Гладышева

    Пик укрепления рубля еще впереди

    Доллар упал с начала года со 100 до 81 рубля в апреле. И хотя эксперты не верили в дальнейшее укрепление рубля в мае, оно все еще происходит. Более того, новые появившиеся факторы дают шанс российской валюте пойти дальше – ниже 75 за доллар. При каких условиях такое возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем для Украины обернется отмена «торгового безвиза» с ЕС

    Евросоюз собирается отменить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Льготы, которые получили название «торговый безиз», действовали с лета 2022 года. В Киеве говорят, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом может иметь «разрушительные» последствия. Как на это будут реагировать власти Украины и крупный бизнес? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............