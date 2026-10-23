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Штурмовики группировки «Центр» зашли в Первомайское на плечах отступающих ВСУ
Штурмовики России зашли в Первомайское на плечах отступающих ВСУ
Украинские военные отступали перед штурмовыми отрядами российской группировки войск «Центр», которые освобождали Первомайское в ДНР.
Украинские военные отступали перед штурмовыми отрядами российской группировки войск «Центр» во время освобождения населенного пункта Первомайское в ДНР, передает РИА «Новости».
Начальник штаба 56-го батальона специального назначения «Хан» с позывным Варяг пояснил, что после взятия Доброполья его бойцы получили приказ поддержать штурмовые группы 9-й бригады. «В Первомайском основная масса, с которой мы сталкивались, это штурмовые подразделения из состава 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», которые, отходя из Доброполья, пробовали закрепиться в Первомайском. Не могу сказать, что противник был сильно окопан. Можно сказать даже больше – наши штурмовики заходили в Первомайское на плечах отступающих военнослужащих противника», – рассказал офицер.
Он добавил, что отдельные очаги ожесточенного сопротивления противника удавалось оперативно подавить огнем. В настоящее время в Белозерском скопились менее мотивированные части украинской Нацгвардии и сбежавшие с позиций остатки полка «Скала».
В пятницу Минобороны России официально подтвердило освобождение Первомайского силами группировки «Центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об уничтожении морскими пехотинцами около 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Доброполье. В воскресенье украинское командование во время отступления из Доброполья оставило разрозненные группы своих военнослужащих без связи. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступления группировки войск «Центр» на Александровку.