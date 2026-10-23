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Подполковник Нацгвардии расстрелял бойца ПВО Украины в Чернигове
Подполковник Нацгвардии расстрелял военного бригады ПВО Украины
В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины (НГУ) из табельного оружия расстрелял военнослужащего радиотехнической бригады ПВО Петра Семироза.
В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины расстрелял из табельного оружия военнослужащего 138-й радиотехнической бригады ПВО Петра Семироза, сообщают российские силовые структуры, передает ТАСС.
Причины расстрела на данный момент не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых украинских военнослужащих.
Ранее украинский командир с позывным Казантип приказал своему подчиненному с позывным Рефери расстрелять двух сослуживцев в Запорожской области.
Кроме того, в Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения.