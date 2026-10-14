  • Новость часаПутин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
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    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского
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    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 12:24 • Новости дня

    Неизвестный расстрелял пятерых украинских военных под Харьковом

    В Харьковской области неизвестный убил пятерых украинских военных из автомата

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих, сообщила руководитель пресс-службы украинской нацполиции региона Виктория Пономарева.

    Инцидент произошел 13 октября. В результате стрельбы скончались пять человек, заявила Пономарева, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Стрелявшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Польше задержали украинца за подготовку убийства.

    В прошлом месяце разыскиваемый Интерполом за убийство гражданин Украины был задержан в Грузии.

    14 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Российские войска поразили центр сбора разведданных ВСУ в Киеве

    Минобороны: ВС нанесли массированный удар по энергообъектам в Киеве и Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Киеве поражен центр обработки данных «АТМ укрсиббанк», который осуществлял обмен интернет-трафиком для сбора разведывательных сведений о российских войсках. Также под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4 и Киевская ТЭЦ-5, обеспечивающие электричеством предприятия ВПК и военные объекты.

    В Киевской области поражены Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и электроподстанция Киевская, отвечающая за распределение энергии из западных регионов. В Харькове и области целями стали местная ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС, снабжающие энергией объекты ВПК и подразделения украинской армии.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове, они поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в этих городах. Во вторник в Хмельницкой области Украины после ударов по предприятиям начались пожары.

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    14 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

    Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

    Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

    Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    14 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    @ Sasha_M/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по целям, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса, сообщают СМИ.

    В Киеве поражены центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», собиравший разведывательные сведения о российских войсках, а также Дарницкая и Киевская теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, снабжающие энергией военные предприятия, указало ведомство в Max.

    На территории Киевской области под удар попали Киевская ТЭЦ-6, Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция Киевская, распределяющая энергию из западных регионов. В Харьковской области поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская тепловая электростанция, обеспечивающие питанием военные объекты.

    Ранее в среду Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам в Киеве и Харькове.

    В пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки столицы к ударам по энергетике.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов по украинским объектам.

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    14 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Украинский руководитель в интервью американской радиостанции NPR рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность остановки обмена разведданными из-за атак на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Novyny.LIVE.

    «Мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили такую информацию», – заявил Зеленский.

    При этом он подчеркнул, что в настоящее время американская сторона еще не прекращала передачу разведывательных данных украинской армии. По его утверждению, главной причиной роста цен на энергоносители являются боевые действия на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива.

    Зеленский также добавил, что Украина намерена оставаться стратегическим партнером США и выражает готовность делиться собственными оборонными технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Киев разведданных. В понедельник Вашингтон потребовал от украинской стороны не вредить американским потребителям. В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    13 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Созданные при поддержке киевского режима мошеннические кол-центры перенесли свою деятельность в другие государства, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан.

    Колокольцев провел переговоры с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Разой Накви, в ходе которых обсуждалась проблема международной киберпреступности, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    «Россия на протяжении последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей кол-центров. При этом они не ограничились посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность на другие страны», – подчеркнул Колокольцев.

    По его словам, украинский опыт создания преступных схем сейчас тиражируется по всему миру. Граждане России и Пакистана регулярно становятся жертвами одних и тех же криминальных структур, которые занимаются телефонным мошенничеством, фишингом и криптовалютными пирамидами.

    Российская сторона выразила готовность обмениваться с зарубежными партнерами передовым опытом в выявлении IT-преступлений. В ведомстве подчеркнули, что промедление в подобных расследованиях резко снижает их эффективность.

    Ранее в России обвинили украинские спецслужбы в крышевании телефонных мошенников.

    Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления.

    На прошлой неделе задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

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    14 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Медведев заявил о панике Киева без американских разведданных

    Медведев: Без разведданных от США Киев слепнет, мечется и паникует

    Медведев заявил о панике Киева без американских разведданных
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти слепнут и паникуют без разведданных от Соединенных Штатов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И Трамп не Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», – написал Медведев в Max.

    Зампред Совбеза отметил, что без информации от США киевский режим начинает паниковать, однако такое положение дел было ожидаемо в условиях хамского отношения к спонсорам.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что США не обсуждали с ним остановку передачи разведданных. Глава киевского режима Зеленский сообщил, что Вашингтон предупредил его генералов о прекращении передачи разведданных.

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    13 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны второй вечер подряд не предоставили Киеву данные о запусках баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    «Ситуация схожа со вчерашней – информации от партнеров по пускам <…> не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении украинских военных.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что «не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым обычно было», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    На прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По данным СМИ, США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий.


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    14 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов

    Мэр Киева Кличко потребовал от властей отчета о миллиардах на ПВО

    Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к властям Украины с требованием отчитаться о потраченных на противовоздушную оборону миллиардах и обвинил их в кампании вранья против городских администраций.

    Мэр Киева Виталий Кличко, выступая в Верховной раде, задался вопросом о неработающей противовоздушной обороне столицы Украины и судьбе выделенных на ее укрепление средств, передает ТАСС.

    «Можно что угодно говорить, даже третью мировую войну вешать на Кличко, но вопрос не только у меня, вопрос у каждого из вас – где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые были выделены на это?» – обратился Кличко к депутатам парламента.

    Мэр Киева также обвинил центральные власти в блокировании денег на нужды города, отсутствии сотрудничества и ведении кампании вранья против Киева в условиях так называемого плана стойкости.

    По его словам, из-за действий руководства страны заморожено множество проектов энергостойкости, при этом мэрия постоянно слышит циничные обвинения в срыве еще не начавшегося отопительного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил Виталия Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике.

    Мэр Киева объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении главы государства.

    Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы страны.

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    14 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
    В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Гамбурге перед судом предстал офицер украинского спецназа Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура обвиняет в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

    В Гамбурге начался процесс над украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море в сентябре 2022 года; на заседании он проходит под обозначением Сергей К. из-за норм германской защиты данных, пишет The Guardian.

    По версии прокуратуры, офицер украинских сил спецназначения выступал пособником военных преступлений, атаковав гражданскую инфраструктуру, устроив взрыв и повредив имущество, а также нарушив работу коммунальных служб. Кузнецову вменяют подготовку и подрыв не менее четырех зарядов весом до 27 кг каждый на глубине около 80 м у датского острова Борнхольм; следствие считает, что в операции участвовали еще шесть человек, включая четырех водолазов, специалиста по взрывчатке и капитана арендованной яхты.

    Следователи указывают, что преступники использовали яхту и взрывчатку с таймерами, а Кузнецов в момент подрыва, согласно его военному удостоверению, находился на действительной службе. В июле немецкая прокуратура обвинила украинские «государственные структуры» в заказе атаки, заявив: «Целью было навсегда прекратить поставки газа по трубопроводам и не позволить России использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий». Киев и сам Кузнецов отвергают причастность к диверсии.

    Подрывы 26 сентября 2022 года сильно повредили «Северный поток – 1», который до августа того же года был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а также затронули «Северный поток – 2», готовый к запуску, но так и не введенный в эксплуатацию. Немецкое правительство, осознавая политическую чувствительность того, что союзник обвиняется в атаке на инфраструктуру другой союзной страны, уклоняется от комментариев по поводу процесса.

    Кузнецова задержали в августе 2025 года во время семейного отпуска в Италии, куда он прибыл по поддельному паспорту; местная полиция сообщила, что он сдался без сопротивления, а в ноябре его экстрадировали в Германию. Другой подозреваемый, украинец Владимир Журавлев, монтажник кондиционеров и дайвер-любитель, был арестован в Хорватии по европейскому ордеру, сейчас он добивается убежища и оспаривает выдачу, отрицая участие в диверсии.

    Попытка Газпрома, владеющего «Северным потоком – 2», выступить в процессе в качестве сопотерпевшего была отклонена судом, который признал, что хотя ремонт газопроводов обойдется дорого, их восстановление экономически возможно. Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за сближение с Москвой и набирающая популярность, использует дело о подрыве «Северных потоков» для требований прекратить помощь Киеву и возобновить поставки дешевого российского газа в Германию.

    По данным издания, Кузнецов намерен сохранить право не давать показания; его защита собирается представить заверенные показания двух командиров, подтверждающих, что офицер не имеет права раскрывать детали своих действий как военнослужащий. В Высшем земельном суде Гамбурга назначены 16 заседаний до 17 декабря, ожидается продолжение слушаний в январе и феврале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков подрыва газопроводов «Северный поток». В четверг представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в нежелании полноценно расследовать диверсию на этих газопроводах и передавать данные России. В апреле 2026 года газета WSJ со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский устно согласовал операцию по подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

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    Комментарии (2)
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