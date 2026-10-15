Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
В Саратове при столкновении автомобиля с деревом погиб человек
В Заводском районе Саратова легковой автомобиль ВАЗ-2113 протаранил дерево, погиб один человек и еще четверо несовершеннолетних получили травмы, сообщили в региональной службе спасения.
Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали», – добавили в службе.
Уточняется, что реанимационная служба госпитализировала двоих несовершеннолетних, еще двоих детей доставили в больницу сотрудники скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце трое детей пострадали в ДТП с 12 погибшими в Архангельской области.
Летом двое детей получили травмы при аварии с участием четырех автомобилей в Ленинградской области.