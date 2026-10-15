В Саратове при столкновении автомобиля с деревом погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали», – добавили в службе.

Уточняется, что реанимационная служба госпитализировала двоих несовершеннолетних, еще двоих детей доставили в больницу сотрудники скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце трое детей пострадали в ДТП с 12 погибшими в Архангельской области.

Летом двое детей получили травмы при аварии с участием четырех автомобилей в Ленинградской области.