Политолог Нечаев: Медиамашина Киева утратила монополию на интерпретацию конфликта с Россией

Tекст: Олег Исайченко

Поддержка Киева находит все меньший отклик у западных партнеров. В первую очередь усталость от помощи Украине ощущается в США – по сути, главной военной опоре Банковой, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Киев не способен предъявить спонсорам хоть какие-то успехи ни на поле боя, ни в части так называемого принуждения Москвы пойти на уступки», – подчеркнул спикер.

Европа также устает платить за конфликт, подчеркнул политолог. «Европейские лидеры сталкиваются с падением рейтингов и растущим недовольством собственного населения. На этом фоне Брюссель заинтересован в имитации переговорного процесса», – продолжает аналитик.

Он при этом пояснил, что реальный диалог потребовал бы признания просчета, обсуждения уступок и объяснения избирателям, почему первоначальные цели не достигнуты, а обещания не выполнены.

Ввиду этого Киев находится в стратегической безысходности – он теряет поддержку США. Усиливает этот эффект игнорирование требования Белого дома прекратить удары по российским НПЗ, согласился Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Впрочем, уточнил он, «само понятие стратегии несовместимо с Зеленским».

«В наказание украинскую сторону лишают одного из основных козырей – разведданных и технологий, выключая Starlink. Европа давно выделяет Киеву только кредиты», – напомнил политолог. Время сейчас работает против Банковой – ставка на затягивание конфликта не меняет соотношения сил, а лишь усугубляет кризис, подчеркнул он. «В целом, антироссийский проект Украины сворачивается. Этот людоедский эксперимент Запада над целым народом полностью исчерпывает свой ресурс», – обратил внимание эксперт.

Тем временем Россия обладает фундаментальным преимуществом перед Украиной в ресурсном, демографическом и военно-промышленном отношении, отметил, в свою очередь, политолог Илья Ухов. Спикер указал на провал планов Киева и стоящих за ним британских стратегов нарушить российские логистические и бюджетные возможности, а также ввести воздушную блокаду.

«Украина выгорает без ресурсов и пехоты. В стране уже делаются заявления о мобилизации женщин и высылке потенциальных призывников из Европы», – напомнил эксперт. Он также заметил, что Россия системно воздействует именно на военную инфраструктуру противника, например – на дата-центры, в то время как ВСУ бьют по гражданским объектам, в том числе в глубоком тылу.

«Ресурсы Киева не бесконечны: режим живет за счет западных фондов. При этом Запад продолжит давать деньги Банковой в рамках стратегии войны до последнего украинца», – посетовал выступающий.

Что же касается тактики Киева, она бесхитростна и жестока: бить по новым объектам в России, получать эффективный асимметричный ответ, кричать о перемирии и слышать логичный отказ, отметил Алексей Малинин, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

Положение дел усугубляется внутриполитическим кризисом. «Отставки высокопоставленных чиновников, конфликты во власти, разногласия в армии и растущая самостоятельность фракции «Слуга народа» показывают, что система политической поддержки Зеленского разрушена», – пояснил спикер.

На этом фоне украинское руководство занято созданием новых политических структур и поиском союзников. «Призыв экс-депутата Верховной рады Вадима Новинского к передаче власти парламенту показывает развитие внутриэлитного раскола на Украине», – добавил политолог. «В этих условиях особое значение приобретает созданная в 2025 году Ассоциация прифронтовых городов. Она становится самостоятельным политическим инструментом, объединяющим региональных руководителей, влиятельных фигур и финансовые ресурсы», – добавил Малинин.

И особенно важно, что в это же время киевская медиамашина, которую выстраивал Зеленский, утратила монополию на интерпретацию конфликта, акцентировал Алексей Нечаев, руководитель отдела «Политика» деловой газеты ВЗГЛЯД. «Раньше Банковая задавала рамку обсуждения в границах, понятных Западу. России было трудно прорвать информационную блокаду. Сейчас любое заявление Зеленского прямо или косвенно конкурирует со словами президента США Дональда Трампа», – пояснил политолог. В качестве примера он привел неприятие Киевом требований главы Белого дома прекратить удары по российским НПЗ.

«Украина больше не может рассчитывать на безусловное информационное оправдание ударов по России. Особенно это касается немецкой прессы: нет такого преступления ВСУ, которое бы она раньше не смогла оправдать. Но даже немцы сегодня все чаще задаются вопросом целесообразности украинских шагов», – рассуждает аналитик.

Другими словами, западные СМИ уже не транслируют украинскую версию событий без оговорок. «В итоге Банковая теряет автоматическую поддержку своих военных решений, что важно – в том числе со стороны США», – пояснил спикер. Кроме того, напомнил эксперт, Белый дом открыто призывает Украину к смене президента. «А мы знаем, что Зеленский боится выборов больше, чем Путина и Трампа вместе взятых», – заключил Нечаев.