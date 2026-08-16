Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
На черноморском побережье Турции нашли еще один БПЛА
После обнаружения в Стамбуле и Дюздже объектов, предположительно являющихся дронами, в районе Кайнарджа провинции Сакарья на берег выбросило часть корпуса беспилотного летательного аппарата типа GERBERA.
Аппарат на побережье обнаружили местные жители и сообщили в экстренные службы.
«При осмотре специалистами было установлено, что объект представляет собой часть фюзеляжа беспилотного летательного аппарата типа GERBERA и не содержит взрывчатых веществ. Подозрительный объект был удален с места происшествия», – сообщил портал газеты Nefes.
Газета уточнила, что в районе Акчакоджа провинции Дюздже в ореховом саду был обнаружен объект, предположительно являющийся беспилотником. Администрация провинции судебного расследования инцидента. В заявлении администрации губернатора указано, что нет причин для беспокойства общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник нашли 15 августа на пляже возле аэропорта Стамбула. Отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект. А сотрудники береговой охраны 14 августа извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.