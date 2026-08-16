На черноморском побережье Турции нашли еще один БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

Аппарат на побережье обнаружили местные жители и сообщили в экстренные службы.

«При осмотре специалистами было установлено, что объект представляет собой часть фюзеляжа беспилотного летательного аппарата типа GERBERA и не содержит взрывчатых веществ. Подозрительный объект был удален с места происшествия», – сообщил портал газеты Nefes.

Газета уточнила, что в районе Акчакоджа провинции Дюздже в ореховом саду был обнаружен объект, предположительно являющийся беспилотником. Администрация провинции судебного расследования инцидента. В заявлении администрации губернатора указано, что нет причин для беспокойства общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник нашли 15 августа на пляже возле аэропорта Стамбула. Отдыхающие в турецкой провинции Дюздже заметили похожий на БПЛА странный объект. А сотрудники береговой охраны 14 августа извлекли из воды неопознанный дрон у побережья Сакарьи.



