    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все – тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    21 мая 2026, 08:23 • Новости дня

    Жительниц Харьковской области начали шантажом и угрозами забирать в ряды ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области, рассказал житель региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.

    О фактах принудительной мобилизации женщин в вооруженные силы Украины рассказал житель региона, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, пожелавшего сохранить анонимность ради собственной безопасности, украинок заставляют подписывать контракты под угрозой уголовного преследования.

    «Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как с тюрьмы женщин брали – они не специалисты. Их брали с тюрьмы, чтобы не сидеть... Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай», – сообщил местный житель.

    Помимо прямых угроз лишением свободы, применяются и другие рычаги давления. Источник уточнил, что женщинам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают положенных социальных выплат, тем самым не оставляя выбора и вынуждая соглашаться на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территориальные центры комплектования на Украине объявили в розыск шесть женщин без военного или медицинского образования.

    Командование ВСУ стало набирать на контрактную службу женщин-заключенных.

    Сотрудники военкомата в Харькове попытались насильно мобилизовать мужчину с сердечным приступом.

    20 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    Вооруженные силы России провели массированную атаку на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Max.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    20 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские операторы беспилотников обнаружили и успешно поразили зенитную самоходную установку производства Германии в районе населенного пункта Хмельниц в Черниговской области.

    Российские военнослужащие успешно применили беспилотные летательные аппараты для ликвидации вражеской техники, передает военный эксперт Борис Рожин в мессенджере Max. Специалист также опубликовал видеозапись успешной атаки.

    «В Черниговской области в районе города Хмельниц наши дроноводы нашли и забили дронами немецкую ЗСУ «Гепард»», – написал обозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российские войска уничтожили казармы операторов украинских беспилотников в Черниговской области.

    Осенью прошлого года дроны «Герань-2» поразили пункт временной дислокации противника в этом же регионе. В сентябре прошлого года Вооруженные силы России ликвидировали зенитную установку «Гепард» в Сумах.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, используемому для военной логистики Украины.

    Беспилотные летательные аппараты поразили украинские тепловозы, задействованные в обеспечении военных перевозок. Один из локомотивов был выведен из строя на территории промышленного предприятия в городе Каменское Днепропетровской области, еще один – в Кривом Рог, передает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Мах.

    Отмечается, что железнодорожный транспорт играет ключевую роль в снабжении ВСУ, а удары по нему направлены на осложнение логистических цепочек украинской армии и снижение оперативных возможностей перевозок в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские военные поразили железнодорожные станции в нескольких регионах Украины.

    Позже Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника. В прошлом году расчеты FPV-дронов атаковали перевозившие военные грузы украинские тепловозы.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений

    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация активно призывает украинские власти отменить запрет на импорт калийных удобрений из Минска ради ослабления зависимости Александра Лукашенко от Москвы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом добивается смягчения санкций против белорусского экспорта, передает Bloomberg.

    Вашингтон просит Киев открыть рынок для калия и убедить европейские страны сделать то же самое. Американские власти рассчитывают таким образом отдалить Минск от Москвы.

    В этом году Соединенные Штаты уже сняли часть ограничений ради освобождения заключенных. Администрация Дональда Трампа пытается наладить отношения с белорусским лидером. Однако без отмены европейских санкций эффект минимален из-за закрытых портов на Балтийском море.

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подтвердил интерес Вашингтона к транзиту удобрений. «Ситуация немного меняется; я могу сказать, что есть дополнительная активность со стороны США», – отметил министр. При этом Вильнюс пока отказывается менять правила национальной безопасности.

    В понедельник Минск объявил о совместных с Россией ядерных учениях. Владимир Зеленский ранее заявлял об угрозе использования белорусской территории для военных действий. Признаков готовности Европейского союза снять запрет на транзит пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты приняли решение снять санкции с белорусского калия. В ответ на это Литва отказалась пропускать данные удобрения через Клайпедский порт.

    Весной этого года Вашингтон и Минск начали подготовку к заключению двусторонней «большой сделки».

    20 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Берлина постановил раскрыть смс-переписку бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, с помощью которых в 2023 году она добивалась поддержки резолюции ООН по Украине.

    Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».

    В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.

    Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.

    «Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.

    Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.

    Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.

    Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    20 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США переключили внимание на Китай, оставив европейским странам разбираться с украинским кризисом на фоне отчаянных попыток Киева удержать поддержку Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG рассказал об изменении приоритетов Вашингтона, передают «Вести». По словам министра, администрация Дональда Трампа первой признала необходимость устранить первопричины текущего противостояния.

    «Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», – сказал Лавров.

    Дипломат также добавил, что европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский буквально повисли на руках американских политиков. Они безуспешно пытаются уговорить заокеанских партнеров изменить новую политическую линию.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров отмечал готовность Вашингтона к устранению первопричин кризиса.

    До этого Лавров заявил об усталости США от украинского кризиса и желании оставить решение украинской проблемы европейцам.

    20 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в среду в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Очередной взрыв зафиксирован в среду на территории Кривого Рога, передает РИА «Новости». Ранее местные журналисты уже публиковали информацию об аналогичном происшествии.

    «В Кривом Роге слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

    Судя по информации официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены работают не повсеместно. Режим опасности действует лишь в отдельных районах Днепропетровской области.

    Ранее российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области.

    20 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 780 беспилотников ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы и 780 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожена немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 149 623 беспилотника, 661 ЗРК, 29 383 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 35 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 065 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    20 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Венгрия планируют выработать согласованный подход к процессу присоединения Украины к европейскому сообществу, опираясь на собственный исторический опыт, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    Правительства Польши и Венгрии готовы к совместной работе над официальной позицией европейских государств по вступлению Украины в Евросоюз. Она должна пройти такой же путь, как и эти страны, считают лидеры восточноевропейских государств.

    «Мы будем также работать над общей европейской позицией по вопросу Украины, у нас похожие взгляды», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром, передает ТАСС.

     Он отметил благожелательное отношение к планам ускоренного приема Украины, однако указал на необходимость соблюдения всех установленных правил с учетом экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выдвинул 11 требований по защите прав национальных меньшинств для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отказался поддерживать ускоренную интеграцию Киева в европейское объединение. А кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила возможность поставок вооружений украинской армии.


    20 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не применяет самые разрушительные средства в зоне спецоперации, потому что не хочет нанести чрезмерного ущерба территориям и жителям.

    О причинах отказа России от использования отдельных видов разрушительного вооружения в зоне спецоперации Сергей Лавров рассказал в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, передают «Вести».

    Министр пояснил, что Москва не задействует такие средства, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по его словам, по сути проживают россияне. Глава МИД заявил, что Европа не извлекла уроков из истории и, как он выразился, взрастила новый нацистский режим в лице Киева.

    «Мы устали напоминать европейцам на таких конференциях, где присутствуют их делегации, сотрудникам ООН, включая генерального секретаря, сотрудникам ОБСЕ, о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия», – сказал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия последовательно выполнит задачи, поставленные перед началом спецоперации. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал: российская сторона отказывается от применения тех средств, которые могла бы использовать, потому что не желает наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по его выражению, в основном «наши люди», которых, как считает Москва, пытаются подавить нацисты.

    Ранее Лавров подтвердил намерение добиваться выполнения целей спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    21 мая 2026, 05:57 • Новости дня
    Гадалка Ермака призналась, над чем не могла сдержать хохота
    Tекст: Катерина Туманова

    Киевский астролог Вероника Аникиевич, которая помогала экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в подборе кадров, призналась в невозможности победить коррупцию из-за гороскопа ведомства.

    Астролог Ермака предрекла сомнительное будущее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), потому что с таким гороскопом, как у ведомства, коррупцию в стране можно только возглавить, передает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети гадалки.

    «Посмотрела ради интереса карту НАБУ, по дате создания 16 апреля 2015 год. <...> Я не могу с этого! [Смеюсь] в голос! Эта структура такой же антикоррупционер примерно, как я испанский летчик. С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть – нет», – написала Аникиевич летом 2025 года.

    По ее словам, гороскоп свидетельствует, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией. Она считает, что бюро выступает инструментом обслуживания интересов конкретных олигархов и управляется ими в их интересах.

    Эксперт по звездам просила подписчиков рассказать о достижениях ведомства за десять лет, так как сама слышала только о заказных политических расследованиях.

    В мае текущего года САП Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

    В ходе следствия выяснилось, что Ермак обсуждал назначения людей на госпосты с астрологом Аникиевич, которая была записана в его телефоне как «Вероника Феншуй Офис». Даты рождения кандидатов на высокие посты присылались гадалке, чтобы выяснить перспективы сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку обвинения в финансовых махинациях, а судья запретил общаться с личным астрологом.

    Ранее политик пытался навести порчу на своих конкурентов с помощью гадалки, а в декабре 2025 года при обыске НАБУ у Ермака обнаружили куклу вуду и оккультные предметы.

    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    20 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона удивлена отсутствием реакции властей Армении на антироссийские заявления Владимира Зеленского, сделанные во время его выступления в Ереване.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил недоумение по поводу того, что армянская сторона не пресекла высказывания Владимира Зеленского, содержавшие угрозы в адрес России, передает ТАСС. Дипломат сделал это заявление после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности РФ.

    «И что, конечно, поражает, так это то, что никто со стороны формальных хозяев площадки, с армянской стороны, никто не одернул завравшегося гастролера из Киева, никто не дезавуировал его эти отвратительные высказывания, не осудил эти высказывания», – подчеркнул Галузин.

    Кроме того, замглавы МИД прокомментировал перспективы интеграции Армении. По его словам, республика не сможет стать членом Европейского союза, сохранив при этом свое участие в Евразийском экономическом союзе. Дипломат сравнил попытки усидеть на двух стульях с желанием одновременно танцевать на двух свадьбах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за предоставления трибуны Владимиру Зеленскому. В Кремле назвали ненормальными антироссийские выступления на ереванском саммите.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян отказался выступать цензором на международных мероприятиях.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине
    Российские БПЛА уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    Автор песен Ваенги и Бичевской умер в аэропорту Белграда

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации