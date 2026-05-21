  При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    «Сила Сибири – 2» для Китая приобрела особое значение
    Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов армян из России
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Россия перебросила ядерные боеприпасы для «Искандеров» в Белоруссию
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все – тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    21 мая 2026, 09:07 • Новости дня

    «Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о проведении 24 военных операций против израильской армии в среду в ответ на нарушение режима прекращения огня и атаки по гражданским объектам на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы движения.

    Вооруженные формирования атаковали позиции ЦАХАЛ в ответ на удары по гражданским объектам, передают РИА «Новости».

    В пресс-службе организации подчеркнули масштаб действий. «Исламское сопротивление 20 мая осуществило 24 боевые операции против вражеской армии Израиля», – отмечается в сводном отчете.

    Удары наносились по скоплениям военных в районах Авивим, Рамим, Рамот-Нафтали и Маале-Голани. Для атак применялись ударные дроны, артиллерия и ракетные комплексы. Особое внимание уделялось пресечению попыток продвижения израильских сил в районе ливанского поселения Хадат.

    В ходе ожесточенных боев были поражены четыре танка Меркава и два инженерных бульдозера D9. Под плотный огонь также попали эвакуационные группы противника. Вечером бойцы выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому беспилотнику Hermes 450 над центральным сектором южного Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли серию ударов по позициям израильских войск на юге Ливана.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с ливанской территории в районе приграничного поселка Авивим.

    Израильские военные начали серию атак по объектам шиитской организации в долине Бекаа.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    19 мая 2026, 02:33 • Новости дня
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран в рамках урегулирования конфликта с Вашингтоном согласен на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий, сообщает Al Hadath.

    Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал Al Hadath.

    В доработанном документе отмечается готовность «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». Конкретные требования пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Иранская сторона допускает отказ от требований к Вашингтону о компенсации военного ущерба. Взамен государство намерено добиваться существенных экономических уступок.

    Оман и Пакистан должны получить значительную роль в разрешении любых инцидентов вокруг Ормузского пролива. Потенциальное соглашение с американскими властями потребует обязательных гарантий со стороны международного сообщества, сообщает Al Hadath.

    Указывается, что руководство страны стремится отделить дискуссии о судоходстве от ядерной проблемы. При этом планируется добиваться лишь длительной заморозки атомного проекта, исключая его полную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение вопроса передачи обогащенного урана Москве. До этого Тегеран отказался отправлять свои ядерные материалы в Соединенные Штаты.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора.

    18 мая 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.

    При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.

    В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.

    19 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп потребовал письменных гарантий отказа Ирана от ядерного оружия
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация хочет получить официальный документ, подтверждающий полный отказ Тегерана от намерений по разработке и созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Последнее, о чем они думают, – это ядерное [оружие]. Теперь они должны это облечь в письменную форму», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер высоко оценил шансы на заключение мирного соглашения. По его словам, сейчас идет прямое взаимодействие представителей Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с США и Ираном.

    Глава вашингтонской администрации выразил надежду на успешный исход переговоров. Он подчеркнул, что будет крайне рад достичь договоренностей без необходимости применения военной силы против Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Вашингтон отложил военный удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что Тегеран готов задействовать всю мощь своих вооруженных сил для решительного ответа в случае новых ударов со стороны США.

    В начале мая он заявил о согласии Тегерана отказаться от ядерного оружия.

    18 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    Президент США  заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию в диалоге с иранской стороной.

    В интервью изданию New York Post политик отметил, что он «не готов» к каким-либо уступкам Тегерану. Это заявление прозвучало после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранских властей по мирному соглашению.

    Американский лидер также добавил, что Иран осведомлен о последствиях отказа от договоренностей. По его словам, Тегеран якобы в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если не пойдет на сделку с Вашингтоном.

    Накануне американский лидер пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирного соглашения. Ранее глава Белого дома счел неприемлемым последний план Тегерана по урегулированию двустороннего конфликта. Президент США также допустил возможность повторных бомбардировок иранских ядерных объектов.

    18 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Системы ПВО сработали над иранским островом Кешм

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО, сообщает иранское агентство Mehr.

    Инцидент произошел над территорией стратегически важного острова, передает РИА «Новости». Иранские военные активировали защитные комплексы в небе над акваторией.

    «В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО. Пока что никаких заявлений со стороны официальных лиц о причинах задействования ПВО в этом регионе сделано не было», – уточняется в заявлении агентства Mehr.

    Ранее в начале мая над островом Кешм сбили вражеские беспилотники.

    Президент США заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    18 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Минздрав Ирана: Внешность Хаменеи не пострадала после бомбардировки
    Tекст: Вера Басилая

    Внешность верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи не изувечена после мартовских ударов США и Израиля, политик успешно восстанавливается после полученных ранений, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    Керманпур заявил, что травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи при бомбардировке США и Израиля в марте, не отразились на его внешности, передает РИА «Новости». Он также добавил, что ранения не привели к инвалидности или ампутации конечностей.

    Глава протокольной службы офиса иранского лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Хаменеи идет на поправку. В результате мартовской атаки он получил травмы колена и спины, а также рваную рану за ухом.

    Ранее американские журналисты заявили о пропаже верховного лидера Ирана после февральских авиаударов. Газета The New York Times сообщила о получении Моджтабой Хаменеи сильных ожогов лица. Позже руководитель протокольной службы офиса Хаменеи рассказал об успешном восстановлении главы государства после травм.

    18 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

    «Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

    Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.

    Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.

    Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.

    «Сила Сибири – 2» для Китая приобрела особое значение

    Главная интрига переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином - будет ли подписан долгожданный проект газопровода «Сила Сибири - 2». Стороны обсуждают его более десяти лет. Маршрут и строительство трубы уже утверждены. Но остаются некоторые нюансы. Что это за нюансы, и почему Китаю действительно стоит поторопиться с контрактом ради собственной безопасности? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

