«Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные формирования атаковали позиции ЦАХАЛ в ответ на удары по гражданским объектам, передают РИА «Новости».

В пресс-службе организации подчеркнули масштаб действий. «Исламское сопротивление 20 мая осуществило 24 боевые операции против вражеской армии Израиля», – отмечается в сводном отчете.

Удары наносились по скоплениям военных в районах Авивим, Рамим, Рамот-Нафтали и Маале-Голани. Для атак применялись ударные дроны, артиллерия и ракетные комплексы. Особое внимание уделялось пресечению попыток продвижения израильских сил в районе ливанского поселения Хадат.

В ходе ожесточенных боев были поражены четыре танка Меркава и два инженерных бульдозера D9. Под плотный огонь также попали эвакуационные группы противника. Вечером бойцы выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому беспилотнику Hermes 450 над центральным сектором южного Ливана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли серию ударов по позициям израильских войск на юге Ливана.

Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с ливанской территории в районе приграничного поселка Авивим.

Израильские военные начали серию атак по объектам шиитской организации в долине Бекаа.