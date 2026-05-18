КСИР пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранский Корпус стражей Исламской революции выразил готовность нейтрализовать все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на юге Персидского залива, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные средства массовой информации. Подобные меры могут быть приняты из-за продолжающейся американской блокады Ормузского пролива.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», – заявил представитель военного формирования Ибрагим Зольфагари.

Угроза прозвучала вскоре после нападения беспилотных аппаратов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, которое произошло в минувшее воскресенье. В результате атаки один из дронов поразил электрогенератор вблизи атомной электростанции «Барака» в регионе Аль-Дафра, что привело к возгоранию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удары по американским объектам на территории Ирака, Кувейта и ОАЭ.

Корпус стражей исламской революции объявил о полном контроле над Ормузским проливом.

Руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.