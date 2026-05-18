Ветеран СВО рассказал о подвиге троих бойцов перед операцией «Поток» в Судже
Российские военные вызвали огонь на себя перед операцией «Поток» в Судже
Во время боев в Курской области трое раненых военнослужащих вызвали огонь на себя, пожертвовали жизнями ради остановки наступления противника и обеспечения успеха масштабного маневра, заявил ветеран специальной военной операции Максим Даглы с позывным «Даг».
Героический поступок совершили три российских солдата для предотвращения прорыва украинских сил, передает РИА «Новости».
Ветеран специальной военной операции Максим Даглы сообщил, что военные взяли под контроль стратегически важный маршрут.
«Трое ребят поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма забрали очень важный участок пути. Как раз перед операцией «Поток», когда по трубе в Суджу заходили», – рассказал боец.
Позднее началось массированное наступление противника на позиции раненых россиян. Не желая сдаваться в плен, военные запросили удар тяжелой артиллерии по собственным координатам. Солдаты погибли, однако смогли сдержать продвижение вражеских подразделений.
Операция «Поток» сыграла ключевую роль в освобождении населенного пункта. Около 800 военнослужащих прошли 15 километров по заброшенному газопроводу и ударили в тыл украинских формирований. Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину, что внезапная атака привела к обрушению обороны противника.
На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.
Освобождение Курской области стало самым значимым военным событием прошлого года.
Президент России Владимир Путин назвал участников операции «Поток» настоящими героями.