Министр Решетников заявил о пользе безработицы для экономики
Некоторый рост безработицы в России относительно текущих исторических минимумов может стать фактором, способствующим перестройке экономики и росту производительности труда, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
передает РБК.
«В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», – отметил он.
По словам министра, сейчас в России сохраняется очень низкий уровень безработицы – 2,2% по итогам марта. Это связано с появлением новых форм занятости, таких как платформенная работа и самозанятость, а также с нежеланием предприятий увольнять сотрудников. При этом экономика замедлилась на 0,2% в первом квартале.
Решетников подчеркнул, что дефицит кадров распределен неравномерно, что вызывает межотраслевые перетоки рабочей силы. Компании привлекают специалистов высокими зарплатами, и резервы для их роста еще есть. В начале 2026 года наибольший рост доходов зафиксирован в туризме и общепите – на 27,5%.
Для решения проблемы дефицита кадров власти работают над повышением производительности труда и привлечением молодежи. Также меняется подход к трудовой миграции: планируется привлекать иностранных работников только под конкретные запросы бизнеса по принципу целевого набора.
Президент Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране историческим минимумом.