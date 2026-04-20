Маск проигнорировал вызов на допрос в прокуратуру Парижа

Маск и руководство соцсети X не явились на допрос к французским следователям

Tекст: Мария Иванова

Владелец социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) не приехал во Францию для дачи показаний в рамках расследования, передает РИА «Новости». Следователи также ожидали бывшего гендиректора компании Линду Яккарино и других сотрудников, однако к полудню никто из них не появился.

«Миллиардер Илон Маск, владелец нескольких компаний, в том числе Tesla и X, не явился на вызов французских судебных органов в рамках добровольного допроса утром 20 апреля», – цитирует издание Canard Enchaine материалы дела.

Отдел по борьбе с киберпреступностью провел обыски во французских офисах платформы еще в феврале. Само уголовное разбирательство, начатое в 2025 году, было расширено из-за создания чат-ботом Grok дипфейков сексуализированного характера.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение бизнесмена, назвав местную судебную систему приспешником тиранического Евросоюза. Ранее Минюст США отказался содействовать Парижу в этом деле, сочтя его попыткой контролировать свободу слова и политически мотивированным преследованием.

