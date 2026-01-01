Евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС

Tекст: Вера Басилая

Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес, передает РИА «Новости».

По его мнению, европейские лидеры и НАТО не позволяют искать альтернативные пути урегулирования конфликта, что в итоге лишь выгодно военно-промышленному комплексу и наносит ущерб гражданам Европы.

«Я просто считаю, что Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, и поэтому следует искать другие решения», – обратил внимание Кеннес. По словам евродепутата, европейские политики не допускают подобных сценариев, требуя от налогоплательщиков сокращения социальных расходов ради финансирования продолжающихся боевых действий.

Кеннес подчеркнул, что такая политика вызывает радость у производителей оружия, но приводит к отчаянию среди населения, которое вынуждено терпеть рост расходов на содержание вооружённых конфликтов.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможными любые переговоры с украинским правительством.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи спецоперации, поставленные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

