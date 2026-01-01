Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Евродепутат назвал невозможной военную победу Украины над Россией
Евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС
Боевые действия на Украине не приведут к победе над Россией, а европейские политики и НАТО блокируют альтернативные пути урегулирования ситуации, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес, передает РИА «Новости».
По его мнению, европейские лидеры и НАТО не позволяют искать альтернативные пути урегулирования конфликта, что в итоге лишь выгодно военно-промышленному комплексу и наносит ущерб гражданам Европы.
«Я просто считаю, что Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, и поэтому следует искать другие решения», – обратил внимание Кеннес. По словам евродепутата, европейские политики не допускают подобных сценариев, требуя от налогоплательщиков сокращения социальных расходов ради финансирования продолжающихся боевых действий.
Кеннес подчеркнул, что такая политика вызывает радость у производителей оружия, но приводит к отчаянию среди населения, которое вынуждено терпеть рост расходов на содержание вооружённых конфликтов.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможными любые переговоры с украинским правительством.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи спецоперации, поставленные в 2022 году, обязательно будут выполнены.