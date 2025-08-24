Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
Британские власти намерены продолжить обучение украинских военнослужащих по программе Interflex как минимум до конца 2026 года, пишет Bloomberg.
Министерство обороны Великобритании решило продлить действие программы подготовки украинских военных Interflex до конца 2026 года, передает Bloomberg. Программа включает обучение как боевым, так и командным навыкам и реализуется с целью усиления армии Украины перед возможным заключением мирного соглашения с Россией и предоставлением западных гарантий безопасности.
Более 50 тыс. украинских новобранцев прошли обучение в Британии в рамках Interflex. В последние месяцы встречи с участием более 200 военных планировщиков и представителей около 30 стран были посвящены обсуждению пакета мер по усилению армии Украины и созданию многонациональных сил поддержки.
План предполагает, что на первом этапе украинские вооруженные силы будут усилены дополнительным обучением и подкреплениями, а европейские военные в составе многонациональной группы разместятся на территории Украины, но вдали от линии фронта. На следующем этапе предусмотрено участие США, которые могут предоставить разведданные, наблюдение за границей, вооружение и, возможно, системы противовоздушной обороны.
Глава Минобороны Британии Джон Хили заявил: «Мы будем продолжать наращивать поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать угрозы завтра. На фоне российских атак мы должны поставить вооруженные силы Украины в максимально выгодное положение. В условиях стремления к миру мы должны сделать украинцев сильнейшей гарантией будущего мира».
