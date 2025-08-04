СВР: Спецслужбы Британии готовят экологическую катастрофу в международных водах

Tекст: Вера Басилая

По данным СВР, Лондон разрабатывает два потенциальных сценария диверсий для организации «массовой облавы» на так называемый «теневой флот». Как отмечается в заявлении СВР, британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. По поступающей информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО, сообщается на сайте СВР.

В первом случае планируется организовать аварию танкера в одном из узких морских проходов, что приведет к разливу нефтепродуктов и блокированию фарватера. По мнению Лондона, это может стать поводом для стран НАТО инициировать «чрезвычайную проверку» судна под предлогом соблюдения стандартов безопасности и экологических норм.

Второй сценарий предусматривает поджог танкера во время отгрузки в порту государства, дружественного России. Ожидается, что пожар нанесет ущерб портовой инфраструктуре и другим судам, что может привести к международному расследованию.

Исполнение таких терактов британские власти хотят поручить украинским силовикам, рассчитывая на их «грязные методы» и неумение скрыть следы. В Лондоне считают, что это позволит избежать собственной ответственности, а результаты расследования либо обвинят Россию, либо, в худшем случае, Украину, как это было в ситуации с подрывом «Северных потоков».

Время для проведения атаки Британия намерена выбрать с учетом максимального медийного эффекта, чтобы усилить давление на администрацию Дональда Трампа. Таким образом, Лондон рассчитывает вынудить США ввести более жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, которых представят «косвенными виновниками трагедии», отметили в СВР.

В публикации подчеркивается, что действия Британии угрожают не только России, но и глобальной энергобезопасности и экологии. Отмечается, что такие шаги могут вызвать недовольство даже среди ближайших союзников Лондона.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике. СВР сообщала, что Киев и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря.