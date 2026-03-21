УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) объявила о выборе нового главы после смерти Филарета, сообщает ТАСС. По словам архиепископа Иоасафа Шибаева, «мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата». Он подчеркнул, что большинство голосов было отдано архиепископу Никодиму, который стал новым главой организации.

Шибаев отметил, что выборы прошли «единственно правильным каноническим путем», а отмена государственного устава Киевского патриархата не влияет на церковную жизнь. Он добавил, что регистрация нового устава станет задачей нового предстоятеля. Бывший глава УПЦ КП Филарет скончался 20 марта в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.

Союз православных журналистов уточняет, что голосование пришлось проводить онлайн, потому что полиция оцепила Владимирский собор и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с Филаретом проходит в Свято-Михайловском соборе в Киеве, где, по сообщениям украинских СМИ, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

В УПЦ КП ранее обвинили Православную церковь Украины (ПЦУ) в «похищении» тела Филарета и напомнили, что он завещал проводить отпевание силами своей церкви, а не ПЦУ. Филарет долгое время был главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, однако создал собственную структуру при поддержке украинских властей и был лишён сана.

В 2018 году после объединительного собора была создана ПЦУ, получившая автокефалию от Константинопольского патриарха. Филарет вскоре попытался восстановить УПЦ КП, но был ограничен в правах синодом ПЦУ, после чего стороны обвинили друг друга в различных нарушениях. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонический статус ни одной из этих новых церковных структур.

Денисенко до последних дней считал себя патриархом собственной структуры вопреки созданию ПЦУ.