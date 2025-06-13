Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
Одессит ранил ножом сотрудника ТЦК
В Одессе житель города атаковал ножом сотрудника территориального центра комплектования (аналог военкомата), когда тот попытался проверить его военные документы.
Житель Одессы совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования при попытке проверки документов, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда патруль, состоявший из сотрудников ТЦК и полиции, остановил мужчину для проверки военно-учетных документов. Согласно сообщению областного военкомата, мужчина отказался выполнять законные требования, проявил агрессию и попытался скрыться.
Во время попытки побега задержанный использовал нож и ранил военнослужащего ТЦК. В сообщении отмечается: «На законное требование предоставить документы гражданин ответил агрессией, отказался выполнять законные требования и предпринял попытку сбежать. Во время побега гражданин применил холодное оружие, нанеся ножевое ранение военнослужащему ТЦК».
Правонарушитель был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции, где с ним проводят дальнейшие следственные действия. В ТЦК подчеркнули, что нападение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса Украины, связанной с препятствованием деятельности вооруженных сил.
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