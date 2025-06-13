Одессит ранил ножом сотрудника ТЦК

Tекст: Ольга Иванова

Житель Одессы совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования при попытке проверки документов, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда патруль, состоявший из сотрудников ТЦК и полиции, остановил мужчину для проверки военно-учетных документов. Согласно сообщению областного военкомата, мужчина отказался выполнять законные требования, проявил агрессию и попытался скрыться.

Во время попытки побега задержанный использовал нож и ранил военнослужащего ТЦК. В сообщении отмечается: «На законное требование предоставить документы гражданин ответил агрессией, отказался выполнять законные требования и предпринял попытку сбежать. Во время побега гражданин применил холодное оружие, нанеся ножевое ранение военнослужащему ТЦК».

Правонарушитель был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции, где с ним проводят дальнейшие следственные действия. В ТЦК подчеркнули, что нападение может быть квалифицировано по статье Уголовного кодекса Украины, связанной с препятствованием деятельности вооруженных сил.

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