Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

Tекст: Олег Исайченко

Бывший патриарх раскольничьей православной украинской церкви (ПЦУ) Филарет скончался в возрасте 97 лет. Накануне он был госпитализирован в одно из медучреждений Киева из-за внезапного ухудшения здоровья. Действующий митрополит киевский Епифаний, сообщивший о смерти религиозного деятеля, отметил, что народ «всегда будет помнить его наставления о важности поддержания единства ПЦУ вокруг киевского престола».

В миру Филарета звали Михаил Денисенко. Он родился в селе Благодатное Донецкой области в 1929 году. Позже, в 1946, окончил Одесскую духовную семинарию, после которой поступил на обучение в Московскую духовную академию. В монашество был пострижен в 1950, после чего его назначили исполняющим обязанности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре.

С 1966 по 1990 год Филарет был митрополитом Киевским и Галицким, патриаршим экзархом всея Украины. Позднее он стал предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В 1990 году Филарет был одним из кандидатов на патриарший престол РПЦ, однако эту «гонку» он проиграл. Тогда Поместный собор избрал патриархом Алексия II.

Поражение Филарет воспринял остро: в дальнейших интервью он неоднократно говорил, что итоги выборов были предрешены, а выигрыш конкурента якобы обеспечили ЦК КПСС и КГБ. В период распада СССР, уже в 1991 году, он провел собор УПЦ, который закончился прямым обращением к Алексию II с просьбой даровать украинской церкви автокефалию (полную самостоятельность).

Таким образом был спровоцирован раскол православия на Украине. В мае 1992 епископы УПЦ, собравшиеся в Харькове, сформировали церковь Московского патриархата. Это решение Филарет признал нелегитимным, после чего провозгласил создание УПЦ Киевского патриархата. Возглавил ее он лишь в 1995 году. На этом фоне РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме.

Функции духовного лидера Филарет исполнял вплоть до 2018 года. Полномочия пришлось сложить из-за самороспуска УПЦ Киевского патриархата и ее входа в состав Православной церкви Украины. После избрания предстоятелем ПЦУ митрополита Епифания он получил титул почетного патриарха. В 2019 синод лишил Филарета права управлять Киевской епархией.

«Филарет – это человек, который в угоду собственным амбициям и обидам заложил основу церковного раскола на Украине. Его личное тщеславие и обида за то, что его не избрали предстоятелем Русской православной церкви, подтолкнули его к расколу и созданию Киевской патриархии», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

По его словам, нарушение канонов, подкрепленное безнаказанностью, стало первой ошибкой Филарета. «С этого момента вся религиозная картина распалась на кусочки. Из некогда единого пространства вырвали Украину и разделили ее на четыре православные объединения, что упростило вовлечение той или иной организации в политические столкновения», – продолжил он.

«На православных шествиях дело доходило до драк с применением ОМОНа и дубинок. Виной всему этому был сам Филарет. Именно этот человек довел сферу абсолютной духовности до уровня инструмента в руках политиков, которые с ее помощью достигали тех или иных целей», – акцентирует собеседник.

«Денисенко оказался самым циничным и авторитарным человеком из всех участников гонки за престол УПЦ.

У него не было ни стремления к духовности, ни заботы о пастве – только желание достичь личного благополучия, закрепить власть и статус, которые он считал по праву своими», – продолжает эксперт.

«К этим непомерным амбициям добавились нездоровое вовлечение в политику и влияние иностранных центров. Ему обещали повышение статуса в обмен на углубление раскола, и Филарет в это искренне поверил. При Петре Порошенко (признан террористом и экстремистом), он именно поэтому поддержал создание ПЦУ», – объясняет он.

«Но в итоге главой ПЦУ встал его ученик Епифаний, а сам Филарет оказался выкинутым на обочину. Поэтому важно помнить, что речь идет о человеке, который олицетворял тенденцию уничтожения православия как единственной духовной скрепы между Украиной и Россией, и его роль сводилась к тому, чтобы эту связь разрушить и максимально дискредитировать», – добавил Скачко.

Как личность и церковный деятель Филарет был сформирован в советский период

в рамках структур Московской патриархи, вспоминает религиовед Роман Лункин. «Он с самого начала был человеком амбициозным и властолюбивым, и выстраивал свою карьеру по всем правилам, поддерживая как бюрократ от церкви отношения с чиновниками разных уровней», – пояснил эксперт.

«Когда он проиграл на выборах патриарха Алексию II в 1990 году, Филарет понял, что в России у него нет будущего. Зато президент Леонид Кучма уже был готов поддержать создание своей национальной церкви, автономной от РПЦ. Искушение стать украинским патриархом было слишком велико: удержаться от этого у него не было сил», – продолжил собеседник.

«Филарет позиционировал свою церковь как более прозападную и европейскую, чем УПЦ МП. Но в целом до 2014 года это было достаточно условно. Перелом наступил после воссоединения Крыма с Россией. Тогда он занял крайне враждебную по отношению к Москве позицию и начал кампанию по захвату приходов УПЦ», – уточнил эксперт.

«Однако в 2018 Порошенко решил создать другую национальную церковь,

но уже признанную Константинопольским патриархатом. Это означало отстранение Филарета, который терял статус патриарха в новой структуре. При этом большая часть его духовенства из Киевского патриархата вошла в ПЦУ», – рассказывает он.

«По сути до самой смерти Филарет считал себя патриархом своей церкви, а ПЦУ во главе с Епифанием делала вид, что это родоначальник украинского независимого православия на покое. Филарет стал главой раскольничьей структуры на фоне распада СССР, и далее его позиция всегда зависела от политической конъюнктуры. Единственное, чем он не мог пожертвовать, это своим патриаршеством», – делится собеседник.

«Он согласился при Порошенко на создание ПЦУ, но не захотел идти на пенсию, когда глава церкви Епифаний хотел его отстранить от управления насовсем. В силу возраста Филарет был и так на покое и не мог руководить, но быть патриархом все равно не отказался. Его сподвижники ушли в ПЦУ и объявили, что Филарет уже мало что соображает. Однако он все равно упорно заявлял, что Киевский патриархат существует», – уточняет эксперт.

«С кончиной Филарета идея независимого украинского патриархата временно ушла в прошлое, а в стане противников канонической УПЦ не осталось сильной и яркой фигуры из церковных лихих 90-х годов», – заключил Лункин.

«Филарет – это не просто фигура церковного раскола. Это, без преувеличения, квинтэссенция политического украинства – со всеми его амбициями, деградацией и в результате – духовной пустотой»,

– считает политолог Алексей Нечаев. «Его путь начинался еще при Иосифе Сталине, тогда же и сформировался его тип – не столько пастырь, сколько церковный администратор, встроенный во власть. Позже, при Леониде Брежневе и Михаиле Горбачеве, он достигает пика влияния: занимается церковной дипломатией, представляет Русскую православную церковь за рубежом и становится одной из ключевых фигур церковной политики», – отмечает эксперт.

«Перелом наступает в 1990 году. Проиграв выборы патриарху Алексию II, Филарет не принимает этого решения и идет по пути раскола, создавая собственную структуру и запуская затяжной церковный конфликт на Украине», – добавил он.

«В 1990-е годы, при Леониде Кравчуке и Леониде Кучме, ему кажется, что проект состоялся. Однако эта конструкция с самого начала оказывается связана не с церковной традицией, а с политической конъюнктурой, которая продолжала меняться в эпохи Виктора Ющенко и Виктора Януковича», – продолжил Нечаев.

«Кульминация наступает при Петре Порошенко – в истории с созданием Православной церкви Украины под влиянием Константинополя. Поддержав этот процесс, Филарет рассчитывал закрепить за собой лидерство, но в итоге оказался оттеснен: во главе структуры стал его ученик Епифаний, а сам Филарет получил лишь статус почетного патриарха», – уточняет эксперт.

«Финал показателен. Путь от Сталина до Зеленского завершился утратой влияния.

Это одновременно история личной деградации и деградации той политической среды, на которую он опирался. От эпохи, где правила задавали фигуры мирового масштаба, – к времени ситуативных лидеров, в чьей повестке церковь окончательно стала инструментом», – пояснил аналитик.

«В итоге перед нами не история созидания, а история подмены и симулякра. От служения Церкви – к служению личным амбициям, от единства – к расколу, от реального влияния – к формальному статусу. Именно поэтому Филарет останется в истории прежде всего как человек, который ради власти и статуса вбил клин между единоверцами», – резюмировал Нечаев.