ПЦУ – это пустые церкви Украины

Массовый захват храмов Украинской православной церкви раскольниками из так называемой ПЦУ не привел к такому же массовому переходу паствы от привычной иерархии к новой, храмы стоят пустые, денег на их эксплуатацию, не говоря уже о финансировании начальства, нет и не предвидится.

А ведь как всё вроде бы логично планировали поначалу застрельщики церковного раскола со всех сторон. Существовала Украинская православная церковь с многолюдными приходами и, соответственно, немалыми доходами. Киевские власти желали разорвать молитвенную связь с патриархом Московским, им хотелось превратить храмы в рупоры националистической идеологии под своим полным контролем. Уже существующих раскольников в лице преданного анафеме Михаила Денисенко, бывшего когда-то киевским митрополитом Филаретом и по совместительству агентом КГБ под позывным «Антонов», для этого явно было мало.

Константинопольскому патриарху Варфоломею, терявшему приходы и доходы, очень надо было пополнить бюджет за счет, пожалуй, самой богатой и массовой церковной автономии. Деньги от УПЦ в Москву не перечисляются, и никому другому, кроме как на месте, не достаются. А надо, чтобы Вселенский патриарх свою долю в украинском православии имел.

А тут еще и в Вашингтоне решили поддержать в этом вопросе на тот момент украинского президента Порошенко в его противостоянии России и недвусмысленно сказали стамбульскому патриарху: надо снять анафему с Филарета, расколоть киевскую церковь – и будет результат. Долгое время Варфоломей выжидал: ведь анафему филаретовцам он и сам в свое время подтвердил. Нужно было только создать условия, пока киевские иерархи сами к нему придут и предложат свои услуги. Они были почти готовы и ждали интересных предложений от Варфоломея и украинских властей. Но святейшему ждать надоело, да и в Киеве и Вашингтоне решили поторопиться.

И в 2018 году вышел пресловутый томос об автокефалии. Но очень странной автокефалии. Новообразованная ПЦУ подчинялась Константинополю, а несколько монастырей планировалось передать в управление Варфоломею напрямую. Но для начала их нужно было получить. И тут всё сразу пошло не по плану. Иерархия УПЦ, за редкими исключениями, не пошла на снятие анафемы и подчинение архиерею из стамбульского микрорайона Фанар. Даже те, кто был не против того, чтобы бесповоротно поссориться с Москвой, решили этого не делать демонстративно. Да еще киевские силовики в прочной спайке с неонацистами начали отбирать храмы и угрожать уголовными преследованиями.

После начала СВО, казалось, УПЦ отмежевалась от Москвы, поддержала киевские власти, но церковное рейдерство только усилилось. Даже Киево-Печерскую лавру у нее отжали, не говоря уже о многих других храмах и монастырях. Но для новообразованной ПЦУ и, соответственно, Константинополя ни прихожан ни, соответственно, денег не прибавилось. И в социальных сетях, и на украинских сайтах новые хозяева церковной собственности в рясах жалуются на то, что отжатые ими храмы не наполняются верующими, хотя еще совсем недавно они были переполнены не только по большим праздникам. Свое мнение высказывают и сами прихожане.

Жители Боярки Киевской области рассказали, как настоятель от ПЦУ недавно захваченного старинного Михайловского храма расспрашивал у них, как раньше отапливался храм зимой. Узнав, сколько на это ежемесячно нужно средств, он с удивлением спросил: где же такие деньги брать, если в храм почти никто не ходит?

Замечу, что в 1893 году мимо этого храма проезжал св. Иоанн Кронштадтский и сказал: «Здесь воссияет благодать Божья». А вот что там теперь. Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Об этом заявил в комментарии телеканалу «Перший Козацький» военнослужащий ВСУ, прихожанин Троицкого храма УПЦ в Броварах Валерий.

«Это те, которые не являются прихожанами, они не ходят в церковь, им все равно, куда не ходить, – сказал он. – Я им говорю: какая вам разница, какой она будет, какого патриархата? Вы же не ходите сюда. У тех, которые ходят в храм, и мысли нет переходить в какую-то другую конфессию».

Он рассказал журналистам телеканала, что посещает Троицкий храм более десяти лет, поет на клиросе. «Никаких перечислений (в Россию – прим. авт.), как говорят люди, незнакомые с церковным уставом, мы не делаем. Я знаю это изнутри. Это именно Украинская церковь, каноническая, которая действует с самого начала, – отметил Валерий. – Говорят, что в УПЦ не отпевают погибших. У нас каждый день и записки, и молебны, и отпевают погибших, и молятся о здравии защитников».

В г. Носовка Черниговской области голосовали за переход в ПЦУ в местном доме культуры около сотни человек, но в храм ходят единицы. Именно поэтому назначенный из ПЦУ настоятель отказался от должности, а его преемник на опубликованном в Сети видео искренне радуется, что за полтора месяца наконец-то удалось провести службу без подвоза певчих из других городов, потому что местные активисты ни читать, ни петь церковные молитвы не умеют даже на украинском языке, не говоря про церковно-славянский.

На службы к новым батюшкам никто не ходит – и поэтому, разумеется, нет дохода, на который они так рассчитывали. А уж как константинопольские рассчитывали – и где их доходы? Одни проблемы и издержки с квадратными метрами, которые надо обслуживать. Да и украинское государство, которое в лице депутатов, чиновников и силовиков подталкивает к церковному рейдерству, раскошеливаться не собирается. Оно может и СБУ натравить на иерархов, и посадить священнослужителя в СИЗО, и призвать не уходящего в раскол священника в армию рядовым вместо капеллана, и делает всё это с упрямством и регулярностью. Но денег от этого на счету ПЦУ и ее зарубежного начальства больше не становится.

Настоятель захваченного Троицкого храма в Переяславе Киевской области с позывным «Ведьмак» упрекает жителей города за то, что они не ходят на службы к нему. По его словам, на большинстве мероприятий в храме нет никого, кроме священника, диакона и одной певчей на клиросе. Захватчик жалуется, что нет денег на содержание исторического здания, а инертность переяславцев его «убивает». Троицкий и Успенский храмы Ведьмак захватил с помощью сослуживцев из ВСУ с автоматами в ночь на 1 июня 2023 года. То есть прошло каких-то четыре-пять месяцев, и «священник» пришел к выводу, что никому его богослужения оказались не нужны.





А вот что рассказывают сами верующие о процедуре отъема. Пострадавший от атаки ПЦУ в Черкассах Олег Слободянык сообщил, что много лет был знаком с теми, кто избивал его в монастыре: «Наемники Кухарчук, Зайчук, все те ребята, которых я знаю очень много лет, совершили беспредел. Они начали избивать всех людей, женщин, священников, меня ударили по голове, потом сломали ногу в двух местах, и я попал в больницу. Мне бояться нечего. Я обращаюсь к полиции, к СБУ. Вы же стояли, вы же видели все это, – говорит он. – Вы давали клятву, что будете защищать народ, а не правительство или президентов. Конституция нас не защищает. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на Украину и услышали меня, простого гражданина Украины», – обращается он к единоверцам.

По его словам, даже после избиения ему продолжали поступать угрозы. «Нас хотят уничтожить, чтобы на Украине не было православной веры. Все это делается руками «патриотов», хотя я бы не назвал их так. Мне уже угрожали, что и убьют, и кровь пустят, и зарежут. <…> Я всегда был патриотом. Я не россиянин, я не работаю на Россию, не работаю на Путина. Я живу в Черкассах, ходил и буду ходить в Православную церковь. И пусть меня лучше убьют, но своей веры не поменяю. Будем терпеть. Не бойтесь, они нас запугивают, хотят лишь, чтобы мы покорились», – добавил прихожанин.

А если нет прихожан, то храмы используются и не по назначению.

После изгнания УПЦ из храмов Верхней части Киево-Печерской лавры там проходят лекции об истории ислама, концерты симфонической, современной и рок-музыки, танцы, конференции по Голодомору и т. д. Бывают там и заказные частные богослужения. 23 ноября в Успенском соборе лавры, где похоронены фельдмаршал Румянцев-Задунайский, князь Острожский и митрополит Петр Могила, прошла литургия ПЦУ, возглавляемая «священником» Богданом Гуляевым из села Романков.

В сообщении на странице храма в соцсетях говорится, что это был день 15-летия супружеской жизни Гуляева. В Успенском тихо, по-домашнему, стояло несколько родственников и друзей этого семейства. Наверху пел огромный профессиональный хор из 30 человек. Такая милая частная вечеринка.

Захватчики рассчитывали, что паства никуда не денется и придет к ним. А вот не приходит. И не раскошеливается. Верующие или уходят в те храмы, до которых не дошли пока руки ПЦУ, или «спускаются в катакомбы», то есть за рамки легальности. Главное – не в ПЦУ.