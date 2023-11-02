Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

«Религиозное землетрясение» – такую неофициальную характеристику уже получило письмо, якобы написанное митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром (Кантаряном) патриарху Кириллу 5 сентября, однако обнародованное лишь недавно.

Основные его пункты сводятся к тому, что «Православная церковь в Молдавии становится все более нежелательной в публичной сфере из-за ее прямой связи с Российской Федерацией», особенно после начала спецоперации на Украине. Одновременно и так называемая Бессарабская митрополия, открыто поддерживаемая Румынским патриархатом, светскими властями Бухареста и Кишинева, «продемонстрировала, что является силой, которую уже не остановить и которая, похоже, хочет и будет добиваться восстановления своих прав». «В этой ситуации мы спрашиваем Вас, Ваше Святейшество, как нам избежать провала в пропасть… Как нам сохранить тесные отношения с Русской православной церковью, когда географическая связь практически разорвана, когда мы уже не можем приобретать церковные предметы, изготовленные в Российской Федерации, поскольку между нашими странами практически нет торговых путей? Как быть в условиях все более очевидной консолидации Румынской православной церкви в Республике Молдавия?» – спрашивает автор письма.

Документ утверждает, что представители местных светских властей часто обращаются к клирикам и иерархам канонической Церкви с требованием прекратить поминовение за богослужением Патриарха Кирилла из-за его поддержки СВО, а нередко и в ультимативной форме требуют от них переходить в Бессарабскую митрополию. Приводятся факты многочисленных вторжений Румынской Церкви на каноническую территорию Молдавской митрополии РПЦ – например, когда румынские иерархи, приезжая в Молдавию по приглашению предстоятеля Бессарабской митрополии митрополита Петра, освящают новые храмы; попытки противодействовать этому Молдавской митрополией осуждаются властями и общественностью как «измена». Также утверждается, что Румыния платит священникам Бессарабской митрополии по 450-600 евро в месяц, а за выход из РПЦ и переход в Румынскую Церковь иерей сразу же получает 2000 евро.

Письмо содержит также два важных посыла – это нежелание и неготовность молдавских иерархов чувствовать себя частью Русского Мира, а также их убеждённость в том, что поглощение Молдавии Румынией неизбежно, и в таком случае участь Русской Православной Церкви в стране будет решена быстро и бесповоротно.

Ситуация вокруг письма митрополита Владимира весьма неоднозначна. С одной стороны, пресс-секретарь Молдавской митрополии епископ Иоанн Мошнегуцу подтвердил подлинность письма. С другой стороны, некоторые эксперты считают документ фейком, а его автором – секретаря Молдавской митрополии протоирея Вадима Кейбаша. В пользу этой версии говорит тот факт, что письмо написано не на официальном бланке митрополии и содержит совершенно непредставимую в устах митрополита титулатуру «Предстоятель РПЦ» – так к Патриарху может обратиться лишь человек, не имеющий ни малейшего представления о церковном этикете.

Однако речь даже не об этом, а о проблематике письма. Даже если оно и является фейковым, послание затронуло ряд существенных вопросов, стоящих перед Церковью в современной Молдавии. Не секрет, что с началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии весьма активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви. Бухарест действительно готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку публично назвал сумму 2 млн евро, которую правительство будет ежегодно отпускать на нужды Бессарабской митрополии; соответствующее постановление было принято парламентом, получив 109 голосов «за» и лишь два «против». То есть в Румынии эта церковная структура откровенно воспринимается как правительственное учреждение, нуждающееся в субсидиях. Деньги эти тратятся в том числе на подкуп священников, которых откровенно переманивают большими зарплатами в Румынскую Церковь.

Очередной виток кризиса начался 26 октября, после того, как стало известно о лишении синодом Молдавской митрополии РПЦ сана шестерых священников, перешедших в Румынскую Церковь. В ответ митрополит Бессарабский Пётр заявил, что «Бессарабская митрополия – единственное церковное учреждение, которое обладает канонической юрисдикцией на нынешней территории Молдавии. Русская структура в Кишинёве становится абсурдной и нелепой уже своим названием, предполагая, что она будет обладать авторитетом в регионе с православной историей, культурой и самобытностью, глубоко укоренённой в румынской духовности». Пётр призвал всех, кто «чувствует себя стесненным российскими епархиями», «оставить это рабство». «Бессарабская Митрополия полна решимости защищать и поддерживать всех священнослужителей и монахов, которые разделяют одно и то же видение, те же ценности и ту же идентичность с Церковью Нации», – говорится в заявлении румынской стороны. Фактически это объявление войны.

Безусловно, сейчас в Молдавии есть и стойкие борцы за сохранение в регионе позиций Русской Православной Церкви. Однако письмо митрополита Владимира (повторимся, его подлинность даже не суть важна) действительно обозначает серьезнейшие вопросы, стоящие перед РПЦ в Молдавии. Ведь речь идёт даже не об автокефалии, а о банальном поглощении Молдавской митрополии Румынской Православной Церковью. После агрессивного заявления митрополита Петра 26 октября стоит ожидать продолжения ущемления прав РПЦ на территории Молдавии. Как ответит на это Патриарх – покажет время.