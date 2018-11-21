Эксперт назвал три сценария поведения для русских церквей в Западной Европе

«Если Константинополь объявит новый фронт войны и пойдет на откровенную конфронтацию, это будет самый негативный сценарий, который еще больше расколет мировое православие», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Максим Клименко. Он объяснил, с какой целью синод РПЦ создал новый экзархат в Западной Европе.

Как предположил историк и публицист Максим Клименко (Афины), создав западноевропейский экзархат из церквей в Западной Европе, синод Русской православной церкви (РПЦ) как бы пригласил эти приходы в свою юрисдикцию.

«Это некий жест доброй воли, приглашение обсудить вопрос о присоединении к этому экзархату на каких-то условиях, сохранив их относительную независимость от Москвы», – сказал Клименко.

Недавнее решение Константинопольского патриархата распустить архиепископию русских церквей в Западной Европе, напомнил Клименко, многих неприятно удивило. Даже сам архиепископ Хариупольский Иоанн, который стоит во главе совета архиепископии, узнал об этом решении Фанара постфактум.

«Этот экзархат всегда подчеркивал, что он существует на основе тех решений, которые были приняты на поместном соборе Русской православной церкви 1917-18 годов», – напомнил эксперт.

По его словам, одна из версий подоплеки действий Константинополя гласила, что наплыв сотен тысяч украинских мигрантов в Западную Европу спровоцировал возникновение в этих странах украиноязычных приходов, многие из которых были раскольниками – филаретовцами и автокефалистами.

«Чтобы у созданной Константинополем структуры (так называемой ПЦУ), не было искушения создать за пределами Украины свои епархии и иные параллельные структуры – вот для этого демонстративно был упразднен русский экзархат, чтобы на корню пресечь все возможные аргументы новообразованной украинской структуры о необходимости иметь свои филиалы в Западной Европе», – пояснил Клименко.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что украиноязычные приходы в Испании и Италии уже достигли такого уровня своего национального самосознания, что, будучи в юрисдикции местных греческих владык, стали в последнее время требовать себе большей независимости.

«Одни просили, чтобы у греческого митрополита, скажем, в Испании помощником был викарный епископ – украинец. Понятно, что грекам совершенно не с руки дробить свои епархии по национальному признаку. Ведь сегодня украинцы, завтра – румыны, а послезавтра – болгары, и епархия превратится в лоскутное одеяло национальных общин, которые только формально состоят в одной юрисдикции», – отметил собеседник.

По его словам, русский экзархат всегда был красной тряпкой для других, на которую можно сослаться: «мол, почему у русских такая структура есть, а у нас нет».

Свою дальнейшую судьбу архиепископия в Западной Европе планирует определить на намеченной на 23 февраля генассамблее. Однако пространства для маневра у них немного.

«Перед ними три варианта: либо влиться в состав Румынской православной церкви, либо войти в Московскую патриархию, либо войти в Русскую зарубежную церковь. Ясно только, что они никак не готовы смириться с решением Константинополя и это решение их категорически не устраивает», – констатирует эксперт.

Главной интригой Клименко считает то, смирится ли Константинополь с будущим решением ассамблеи или решит налагать канонические прещения (дисциплинарные наказания). При этом если кто-то из отдельных участников собрания не поддержит общее решение, то его никто удерживать не будет, приходы вправе выйти из состава архиепископии и в качестве приходской единицы войти, например, в Греческую константинопольскую епархию в своей стране.

Если Константинополь объявит новый фронт войны и пойдет на откровенную конфронтацию, тогда у нас будет парад взаимных прещений, опасается Клименко. «Это будет самый негативный сценарий, который еще больше расколет поместное мировое православие», – прогнозирует эксперт, не исключая, что все может пройти тихо и без сопротивления Фанара.

Накануне синод Русской православной церкви создал западноевропейский экзархат из приходов в Германии, Франции, Испании и Австрии.

Константинопольский патриархат месяц назад распустил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. В ответ управляющий архиепископии русских православных церквей в Западной Европе Иоанн попросил патриарха Кирилла принять экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.