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    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    3 ноября 2026, 11:15 • Новости дня

    Около резиденции Трампа развернули боевой лазер против дронов

    The War Zone: Возле поместья Трампа во Флориде разместили боевой лазер LOCUST

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для защиты от небольших беспилотников развернули боевую лазерную установку LOCUST.

    Для защиты поместья американского лидера разместили высокоэнергетический лазер LOCUST мощностью 30 киловатт, который предназначен для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами, пишет The War Zone.

    Использование лазерного оружия в сочетании с другими системами противовоздушной обороны имеет смысл в районах с потенциально высокой угрозой, к которым относится Мар-а-Лаго.

    Подобные установки уже применялись американскими военными в реальных условиях. В 2022 году армия подтвердила развертывание двух лазерных систем за рубежом, а в начале этого года комплексы появились на границе с Мексикой. Работа одной из таких систем в феврале привела к закрытию воздушного пространства вокруг Эль-Пасо в штате Техас. После этого инцидента Пентагон заключил новое соглашение с Федеральным авиационным управлением об использовании лазерного оружия на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за безопасность американского лидера.

    Ранее военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

    По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    1 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому криптобиржи Binance

    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому Binance

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон расследует возможную причастность северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у криптовалютной биржи Binance.

    «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам, передает Bloomberg.

    Ранее ФБР и эксперты по кибербезопасности обвинили хакеров из КНДР в причастности к некоторым из крупнейших краж криптовалюты в последние годы. Западные правительства также обвиняли Пхеньян в использовании хакерских групп для получения средств на программы вооружений.

    В пятницу Binance приостановила вывод средств и обязалась покрыть убытки после взлома. Компания сообщила, что активы на сумму около 3 млрд долларов были заморожены.

    Трамп отметил, что Binance контролирует ситуацию, и добавил, что компания имела связи с предприятиями, связанными с ним и его семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от хакерской атаки. В пятницу ФБР начало расследовать взлом Binance на 6,3 млрд долларов. Во взломе криптобиржи ФБР обвинило северокорейских хакеров.

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    1 ноября 2026, 02:31 • Новости дня
    Трамп пожаловался на призывы жены прекратить танцевать на митингах

    Трамп признался в недовольстве супруги его танцами на митингах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде признался, что супруга Мелания просит его не танцевать на митингах, так как это очень «не по-президентски».

    «Это сводит мою жену с ума. Она сказала: «Дорогой, это не по-президентски, когда ты делаешь эти свои упражнения с поднятием рук. <…> Пожалуйста, пожалуйста, не танцуй», – рассказал Трамп на митинге, который транслировался на YouTube.

    По его словам, Мелания предложила ему подумать о том, как бы другие американские лидеры выглядели, если бы вели себя так же. Как на сцене танцует, к примеру, Дуайт Эйзенхауэр. В ответ на это Трамп спросил толпу, могут ли они представить танцующим на сцене Джо Байдена.

    Встреча с избирателями прошла вечером 30 октября в Дейтона-Бич за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене предвыборных выступлений президента США в Канзасе и Айове.

    Циклон в день выборов назвали угрозой для явки избирателей. Во вторник Министерство юстиции США заявило о задержании иностранных граждан за незаконное участие в выборах.

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    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    31 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Возле поместья Трампа во Флориде развернули зенитные ракетные комплексы

    The War Zone: У резиденции Трампа во Флориде развернули системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за его безопасность.

    Зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger появились около поместья президента США Дональда Трампа во Флориде в Палм-Бич и возле аэропорта имени Трампа примерно в трех милях к западу, пишет The War Zone.

    Развертывание комплексов произошло около двух недель назад. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США подтвердили размещение наземных средств ПВО и систем борьбы с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом безопасность президента США Дональда Трампа на гольф-поле в Нью-Джерси также обеспечивали зенитные ракетные комплексы Avenger.

    Ранее американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке политика на другой самолет в Анкаре ради предотвращения возможного покушения.

    А в прошлом году на территории аэропорта в Палм-Бич обнаружили подозрительный объект с прямым обзором на зону выхода американского лидера из самолета.

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    31 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Власти США допустили «венесуэльский сценарий» для Кубы

    Власти США допустили смену власти на Кубе по венесуэльскому сценарию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года и допустил развитие событий по венесуэльскому сценарию.

    Трамп в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону заявил о возможной смене руководства на Кубе и охарактеризовал ее как потерпевшую крах страну, передают «Вести».

    «Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что администрация США внимательно следит за кубинским направлением, а курирующий этот вопрос госсекретарь Марко Рубио занимается ситуацией весьма тщательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Китай призвал Вашингтон снять санкции с Кубы.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

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    1 ноября 2026, 07:14 • Новости дня
    При стрельбе на стадионе в Бирмингеме один человек погиб и несколько ранены

    Birmingham Times: Один человек погиб при стрельбе в Бирмингеме

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском городе Бирмингем штата Алабама после завершения футбольного матча произошла стрельба на стадионе, в результате которой погиб по меньшей мере один человек и еще несколько получили ранения.

    Инцидент произошел в субботу вечером возле стадиона Legion Field после окончания 85-го ежегодного футбольного матча Magic City Classic, пишет The Birmingham Times.

    Неизвестные открыли огонь незадолго до 20:00 по местному времени на Греймонт-авеню. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб. Еще несколько участников праздничных мероприятий получили ранения, их состояние в настоящий момент неизвестно.

    «Все массовые мероприятия после Magic City Classic приостановлены. В настоящий момент всем следует покинуть территорию стадиона. Полиция Бирмингема предоставит обновленную информацию, как только это будет возможно», – заявили в правоохранительных органах города.

    По данным портала Al.com, одна из жертв перестрелки скончалась, что подтвердила коронерская служба округа Джефферсон.

    «По сообщениям радиосвязи служб общественной безопасности, по меньшей мере двое пострадавших получили критические травмы, а еще один – незначительные», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в американском Таллахасси задержали подростка по подозрению в стрельбе с 12 пострадавшими.

    Правоохранители штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме города Аврора.

    При стрельбе в мечети в американском штате Огайо погиб человек.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    2 ноября 2026, 20:45 • Новости дня
    Трамп пообещал превентивно помиловать Маска в случае расследования конгресса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пообещал превентивно помиловать главу SpaceX Илона Маска, если американский конгресс начнет расследование в отношении предпринимателя, пишет Bloomberg.

    «Конечно. Я бы даже не раздумывал», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления превентивных помилований. Американский лидер напомнил, что его предшественник Джо Байден перед уходом с президентского поста помиловал своего сына Хантера, а также нескольких представителей своей администрации, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава SpaceX Илон Маск библейской цитатой ответил на сообщения об обсуждении демократами возможного расследования против него.

    В августе Маск спланировал направить значительные средства на финансирование кампании республиканских кандидатов.

    В июле бизнесмен решил использовать свой политический фонд для масштабной поддержки республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

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    2 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Испанская El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чтобы не демонстрировать слабость накануне промежуточных выборов 3 ноября, президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления, пишет El Pais.

    Президент США Дональд Трамп провел 28 предвыборных митингов в ходе кампании перед промежуточными выборами, которые пройдут по всей стране 3 ноября, пишет El Pais. Данное голосование воспринимается как своеобразный референдум о доверии политическому курсу действующего американского лидера.

    В общее число выступлений вошли и мероприятия, запланированные на минувшие выходные. Отмечается, что изначально они были отменены, однако затем их вновь внесли в график, чтобы глава государства не выглядел слабым в глазах избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в странах НАТО выразили опасения из-за возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.

    В пятницу Национальный комитет Республиканской партии сообщил об отмене очных выступлений Трампа в Канзасе и Айове в последние дни кампании.

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    2 ноября 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков допустил общение Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков рассказал о возможном общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться, если оба прибудут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    «С уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться: или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в Китае 18–19 ноября. Как отметил представитель Кремля, трехсторонние переговоры по Украине и организация встречи лидеров России, Китая и США не связаны друг с другом.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио рассказал об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил о подготовке программы пребывания Владимира Путина на саммите АТЭС.

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    Турция заигрывает с южнокорейским конкурентом Росатома

    Пока Россия готовится к концу года запустить первый энергоблок турецкой АЭС, Анкара уже договаривается о строительстве второй станции. Однако не с Россией, а с Южной Кореей. Турция планирует построить еще две АЭС вдобавок к первой, которую строит Росатом. Достанутся ли следующие атомные проекты России? И зачем Турция плодит конкурентов? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику

    Требования отставки премьер-министра зазвучали в Литве. И хотя формально это касается скандала в связи с обвинениями премьера в плагиате, реальная подоплека может быть куда более любопытной. Речь идет о попытке ряда литовских политиков противостоять давлению Евросоюза, который навязывает стране агрессивную ЛГБТ-повестку. Что происходит? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на Новый год 2027: график праздников

      Правительство утвердило календарь выходных на предстоящие новогодние праздники. Россиян ждут длинные каникулы, а с помощью нескольких дней отпуска отдых можно продлить больше чем на две недели.

    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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