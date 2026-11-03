Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
Около резиденции Трампа развернули боевой лазер против дронов
The War Zone: Возле поместья Трампа во Флориде разместили боевой лазер LOCUST
Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для защиты от небольших беспилотников развернули боевую лазерную установку LOCUST.
Для защиты поместья американского лидера разместили высокоэнергетический лазер LOCUST мощностью 30 киловатт, который предназначен для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами, пишет The War Zone.
Использование лазерного оружия в сочетании с другими системами противовоздушной обороны имеет смысл в районах с потенциально высокой угрозой, к которым относится Мар-а-Лаго.
Подобные установки уже применялись американскими военными в реальных условиях. В 2022 году армия подтвердила развертывание двух лазерных систем за рубежом, а в начале этого года комплексы появились на границе с Мексикой. Работа одной из таких систем в феврале привела к закрытию воздушного пространства вокруг Эль-Пасо в штате Техас. После этого инцидента Пентагон заключил новое соглашение с Федеральным авиационным управлением об использовании лазерного оружия на территории Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за безопасность американского лидера.
Ранее военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца.