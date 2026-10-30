Во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров

TRM Labs: Хакеры из КНДР украли у биржи Binance рекордные 6,36 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Северокорейская хакерская группировка вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптовалютной биржи Binance. Кража произошла после того, как злоумышленники получили доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки, пишет The Guardian со ссылкой на аналитическую компанию TRM Labs.

Аналитики назвали инцидент крупнейшим хищением цифровых активов в истории, ущерб от которого примерно в четыре раза превышает потери от взлома площадки Bybit в 2025 году. В Binance подтвердили факт атаки и приостановили вывод средств в ряде сетей. Представитель биржи заверил, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Соучредитель площадки Йи Хе пообещала покрыть все убытки от взлома. К настоящему моменту компании удалось обнаружить около 3 млрд долларов из похищенных активов.

На фоне новостей о масштабном взломе большинство основных криптовалют потеряли в цене. По данным портала Coinmarketcap, курс биткоина за сутки снизился на 2,35% и составил 77,9 тыс. долларов, Ethereum подешевел на 3,6%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance сообщила об ущербе примерно в 6,3 млрд долларов из-за взлома ноутбука инженера.

Курсы биткоина и других криптовалют снизились после сообщений о возможном взломе кошельков площадки.