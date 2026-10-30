Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
В Минфине отказались обсуждать налоговые льготы для маркетплейса «Яндекса»
Замглавы Минфина Сазанов исключил введение налоговых льгот для «Яндекса»
У Минфина нет планов по предоставлению налоговых льгот для маркетплейса «Яндекса» по аналогии с мерами поддержки Ozon и Wildberries, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет», – цитирует Сазанова РИА «Новости».
В августе кабинет министров утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Wildberries, предоставив предприятиям отсрочку по налогам и страховым взносам. В начале октября аналогичные послабления получили продавцы Ozon.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Яндекс» отозвал прогнозы по выручке из-за атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца правительство ввело налоговые льготы для пострадавших от ударов продавцов маркетплейса Ozon.