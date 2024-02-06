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    Зачем нужен единый учебник истории

    @ Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС

    6 февраля 2024, 11:28 Мнение

    Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Союзное государство России и Белоруссии на протяжении почти четверти века своего существования оставалось преимущественно экономическим проектом. Следуя марксистским принципам, стороны считали, что заложенный экономический базис задаст вектор развития надстройкам – политике, культуре, исторической памяти. Однако сегодня очевидно, что марксизм в рамках российско-белорусской интеграции не работает: гуманитарная сфера требует отдельного внимания властей братских государств.

    Так, посол России в Белоруссии Борис Грызлов объявил, что Москва и Минск договорились о введении единых учебников истории для школьников и студентов двух стран. По словам посла, в российской и белорусской историографии имеются разночтения в понимании важных исторических событий, но стороны договорились прийти к единой точке зрения.

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Этот вопрос не раз обсуждался на научных конференциях российскими и белорусскими историками. Вывод, который можно сделать по итогам дискуссий: для написания единого учебника истории ученым предстоит скорректировать российскую и белорусскую исторические концепции, сделав из них общерусскую.

    Если древнерусский и советский периоды в школьных и вузовских учебниках в России и Белоруссии освещаются в рамках общей парадигмы, то подходы к оценке Великого княжества Литовского (ВКЛ), Речи Посполитой и Российской империи заметно разнятся. Белорусская историческая традиция, заложенная в конце XIX – начале XX века, основана на возвеличивании Великого княжества Литовского, а впоследствии и Речи Посполитой, и при этом она демонизирует Российскую империю.

    Для безболезненного встраивания в общерусский контекст той части белорусской истории, которая не связана с нахождением Белоруссии в общих с Москвой государственных границах, российская историография должна вернуться к дореволюционному взгляду на Великое княжество Литовское (для краткости его часто обозначают аббревиатурой ВКЛ).

    Историки имперского периода отмечали, что до конца XIV века ВКЛ было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Кроме того, литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов. В 1386 году, после женитьбы литовского князя Ягайло на польской королеве Ядвиге и провозглашения его польским королем, начинается процесс сближения Литовского княжества с Польшей, который в итоге приводит к заключению в 1569 году Люблинской унии и образованию Речи Посполитой. Для ВКЛ политическое объединение с Польшей означало постепенную полонизацию и превращение в польскую провинцию. Большинство русских подданных ВКЛ, не подвергшихся ополячиванию, связывали свои надежды на избавление от польского господства с единоплеменной Великороссией. К ним относился, к примеру, известный писатель Симеон Полоцкий. Таким образом, Великое княжество Литовское было встроено в общерусскую историческую парадигму, наглядным следствием чего стало изображение литовских князей Гедимина, Ольгерда и Витовта на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

    В связи с этим войны между Москвой и Великим княжеством Литовским следует рассматривать как такие же внутрирусские междоусобицы, как вооруженные конфликты Московского княжества с Тверью или Новгородской республикой. Такой подход выбивает почву из-под ног белорусских националистов, которые изображают войны Литвы с Москвой как белорусско-российское противостояние и на этом основании делают вывод о том, что историю Белоруссии и России нельзя преподавать одинаково. Здесь уместно вспомнить об объединении Германии «железом и кровью», когда немцы из разных регионов сражались друг с другом. Факты немецких междоусобиц отнюдь не означают, что в Берлине и Мюнхене преподают историю по-разному. То же касается войн, где по разные стороны находились, к примеру, Флорентийская республика и Неаполитанское королевство.

    Как представляется, в российскую учебную программу необходимо инкорпорировать изучение истории Великого княжества Литовского как одной из форм русской государственности, которая впоследствии превратилась в провинцию Польши, где тотально доминировала польская культура и подвергалось искоренению все русское и, соответственно, белорусское. Понятия «русское» и «белорусское» здесь не должны разделяться, их следует соотносить как целое и его часть.

    В белорусском образовательном стандарте необходимо уделять пристальное внимание удручающему положению в Речи Посполитой белорусского крестьянства и мещанства – предков подавляющего большинства современных граждан Белоруссии. Исторические факты говорят о том, что польские паны почитали белорусских мужиков за скот, а потому шляхтичи, даже если они родились на территории сегодняшней Белоруссии, не должны считаться белорусскими национальными героями. Речь идет о Тадеуше Костюшко, Адаме Мицкевиче, Михаиле Огинском, Винценте Калиновском и других польских деятелях, из которых в Белоруссии много лет пытались сделать «великих белорусов».

    Если белорусы оставят полякам их героев, то окажется, что вхождение Белой Руси в состав Российской империи можно рассматривать исключительно в духе надписи на памятной медали, отчеканенной по случаю разделов Речи Посполитой – «Отторженная возвратихъ». Белорусы после долгих лет польского ига вернулись в лоно русской государственности и сразу стали воспринимать Россию как свое Отечество, за которое нужно сражаться. Восстания же против российской власти на территории Белоруссии поднимали не белорусы, а поляки, которые желали возрождения Речи Посполитой, где белорусские крестьяне и мещане подвергались экономическому, религиозному и национальному гнету.


    Ключевым фактором переосмысления имперского периода в истории Белоруссии является надлежащая оценка белорусским научным сообществом и общественностью личности генерал-губернатора Северо-Западного края Михаила Муравьева-Виленского, который во время мятежа 1863 года защитил белорусов от бесчинств польских банд, а после этого провел реформы в интересах белорусского крестьянства. В России доброе имя графа Муравьева, оклеветанного либеральной и советской пропагандой, также требует восстановления. В связи с этим инициативу губернатора Калининградской области Антона Алиханова по установке в Калининграде памятника Муравьеву можно только приветствовать.

    Таким образом, для успешной выработки общих исторических стандартов Союзного государства необходим пересмотр существующих канонов преподавания истории в России и Белоруссии. Российскому историческому сообществу следует отказаться от москвацентричной концепции истории, признав Великое княжество Литовское легитимным и заслуживающим внимания альтернативным центром собирания русских земель. В данном случае речь идет не о создании новой парадигмы, а о возвращении к дореволюционной традиции. При этом белорусская историография должна избавиться от «польской болезни», к симптомам которой относятся фетишизация Речи Посполитой, включение в белорусский пантеон польских героев и характерное для польской историографии предвзятое отношение к Российской империи. Только при указанной корректировке национальных историографий в России и Белоруссии историю станут воспринимать одинаково, то есть – адекватно.

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