После концерта рэпера Uglystephan в Петербурге отравились подростки

СК начал проверку из-за наркотического отравления подростков после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге

Tекст: Мария Иванова

Следственный комитет России приступил к проверке инцидента, связанного с отравлением несовершеннолетних после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге, передает Telegram-канал Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу. Глава комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе проверки, касающейся противоправных действий в отношении подростков.

Между тем источник РИА «Новости» в оперативных службах уточнил, что речь идет о концерте рэпера Uglystephan.

Сообщается, что после выступления, прошедшего в пятницу в концертном зале Base на Кондратьевском проспекте, трое несовершеннолетних были доставлены в больницу с симптомами наркотического опьянения. В социальных медиа также упоминается о массовой драке, произошедшей в ходе мероприятия. Эти предполагаемые инциденты стали поводом для проведения процессуальной проверки.

На данный момент следственные органы Санкт-Петербурга активно изучают обстоятельства происшествия. Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Бобкову предоставить доклад о ходе проверки и выявленных фактах.

Напомним, в октябре на концерте рэпера Big Baby Tape в Петербурге количество проданных билетов превысило вместимость зала на 1100 мест, что вызвало недовольство зрителей.

А в субботу стало известно что концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве был отменен из-за отказа властей выдать разрешение на его проведение.