На концерт рэпера в клубе Петербурга продали 1,1 тыс. лишних билетов

На концерт рэпера Big Baby Tape в Петербурга продали 1,1 тыс. лишних билетов

Организаторы концерта рэпера Big Baby Tape в Петербурге продали более чем на тысячу билетов больше, чем вмещает площадка, сообщает РИА «Новости».

Концерт состоялся 4 октября в клубе А2, который может принять 3,5 тыс. зрителей. Однако, по оценкам клуба, было продано на 1100 билетов больше, чем предусмотрено вместимостью зала, в результате чего часть зрителей не смогла попасть на выступление.

Запуск зрителей на площадку начался в 18.00 по местному времени, и к 22.00 зал был полностью заполнен. Очередь желающих попасть на концерт составляла более 200 метров. В клубе отметили, что организатор концерта, скрыв информацию о реальном количестве проданных билетов, уверял, что число гостей превысит вместимость зала не более чем на 10%.

Между тем, как сообщает канал 360, координатор концерта Big Baby Tape, по его словам, стал объектом травли за проступок организатора, продавшего более тысячи лишних билетов. Причиной скандала, согласно сообщению канала, стала излишняя предприимчивость ивент-менеджера и страх перед тысячной толпой, из-за чего пришлось вытолкать на улицу к не состоявшимся зрителям рядового члена команды.

На данный момент комментарии от организатора концерта отсутствуют. Ситуация вызвала недовольство среди поклонников артиста, которые оказались за пределами клуба, несмотря на наличие билетов.