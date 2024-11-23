Названа возможная причина срыва концерта рэпера Канье Уэста в Москве

Mash: Московские власти отказали в разрешении на концерт Канье Уэста в Лужниках

Tекст: Вера Басилая

Московские чиновники не дали разрешение на проведение концерта известного рэпера Канье Уэста в Москве. Организаторы мероприятия уже договорились с артистом и нашли спонсора, однако столкнулись с отказом властей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Предполагалось, что концерт мог бы привлечь около 70 тыс. зрителей. Однако, по данным источника, власти насторожило возможное содержание песен рэпера, что и стало причиной отказа. Стадион «Лужники», где должен был состояться концерт, отказался бронировать дату.

Канье Уэсту предлагалась оплата до 8 млн долларов за выступление в России. В качестве возможных площадок рассматривались «Лужники» и «ВТБ арена». Таким образом, концерт в Москве пока остается под вопросом из-за административных препятствий.

Ранее в начале ноября сообщалось, что Канье Уэст собирается выступить на «Газпром Арене» в Петербурге, но официального анонса мероприятия не последовало. СМИ писали, что 30 июля 2024 года Канье Уэст приезжал в Россию на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.