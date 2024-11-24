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Банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков Китая не выдали наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Банкоматы Bank of China и ICBC прекратили выдачу наличных с карт Газпромбанка Union Pay, информируя о сбое транзакции.
Как отмечает РИА «Новости», банкоматы крупнейших банков Китая, таких как Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком. При попытке совершить снятие средств на экранах устройств отображаются сообщения о неудачной транзакции.
В частности, банкоматы Bank of China показывают «сбой транзакции», а ICBC сообщает, что «банк-эмитент не может обработать транзакцию».
Напомним, в четверг США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В результате, Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей. Одновременно с этим стало известно, что карты перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда.