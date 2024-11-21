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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    21 ноября 2024, 18:59 • Новости дня

    Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В документе также указаны ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк «Кремлевский», банк «Итуруп», банк «Синара» и ряд других, передает ТАСС.

    Кроме того, в список попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова, а также главы департаментов Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

    Ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой. До этого американское министерство финансов включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России.

    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    20 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Мишустин назвал сроки поставок самолета МС-21

    Мишустин анонсировал начало поставок самолета МС-21 в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

    Мишустин отметил, что в этом году ожидается завершение сертификации воздушного судна, что позволит начать его поставки в авиакомпании уже через год, передает ТАСС. «В предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского МС-21 и начало его поставок в авиакомпании», – сказал он.

    МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается для замены устаревших моделей, таких как Ту-154. Это воздушное судно планируется как альтернатива зарубежным аналогам. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

    Проект предусматривает создание различных модификаций самолета, которые будут различаться по длине и вместимости салона – 150, 180 и 210 мест. МС-21 рассчитан на выполнение полетов на расстояния до 6 тыс. км. Дополнительно разрабатывается версия для дальнемагистральных перелетов.

    В октябре сообщалось, что Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    20 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Кремль отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле осведомлены о попытках Киева атаковать «Турецкий поток», о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel.

    В ответ на вопрос о том, описывает ли публикация немецкого издания Der Spiegel те же инциденты, о которых ранее сообщал российский лидер, Песков подтвердил, что публикация действительно касается этих попыток, передает ТАСС.

    «Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорится, что украинская группа планировала подрыв газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    21 ноября 2024, 03:11 • Новости дня
    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу

    Россия в сентябре заняла первое место по поставкам газа в Евросоюз с долей 23,7%

    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.

    По данным, опубликованным РИА Новости, за сентябрь 2023 года Россия впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, заняв 23,7% рынка. Европейские компании закупили российского газа на сумму 1,4 млрд евро, что на треть больше, чем месяцем и годом ранее.

    На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось около 40% поставок, тогда как трубопроводный газ составил 60%. Это изменение структуры поставок произошло на фоне ранее принятых ЕС планов по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам в рамках стратегии REPowerEU.

    В сентябре Алжир, который временно занимал первое место, уступил лидерство, снизив объем поставок на 15%, что составило 1,1 млрд евро. США увеличили свои поставки на 21%, достигнув 990,2 млн евро, и поднялись на третье место в рейтинге экспортеров. Норвегия сохранила свою четвертую позицию, увеличив объемы на 7% до 975 млн евро, в то время как Великобритания, значительно сократившая экспорт, опустилась на пятую позицию с 429,2 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    21 ноября 2024, 14:20 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года

    Политолог Скачко: Зеленский пытается адаптировать риторику под интересы Трампа

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Политическая мимикрия» Владимира Зеленского объясняется его желанием остаться у власти. Он понимает, что Запад хочет урегулировать конфликт на Украине по формуле «территории в обмен на мир» и всеми силами старается соответствовать новому запросу от США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года военным путем.

    «Владимиру Зеленскому стоит поаплодировать: наконец-то до него дошла простейшая истина, которая была понятна всем адекватным людям еще в 2022 году. Однако это «просветление» продиктовано банальной тягой к власти. Он отчаянно пытается цепляться за титул «царька», для чего ему необходимо качественно сменить риторику», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», – отмечает он.

    «Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии». Пытается сменить провоенную риторику на более мягкий курс отказа от потерянных территорий. Недавний «план стойкости» должен стать его предвыборной программой – своеобразным курсом на постконфликтную жизнь на Украине», – акцентирует собеседник.

    «Думаю, на него определенный эффект оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. С ним плотно связывают возможность возрождения переговорного трека. Необходимо соответствовать времени. Быть может, с помощью сговорчивости ему и удастся выпросить у Штатов еще один президентский срок», – считает эксперт.

    «Отсюда же растут ноги и у его апелляции к важности позиции Владимира Путина и будущего главы Белого дома. Он всеми силами старается показать свою якобы договороспособность. Но большой вопрос: станут ли лидеры России и США вести с ним диалог после того, как он фактически провозгласил курс на войну до последнего украинца», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что для восстановления контроля над потерянными регионами ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом. Он также добавил, что Киев сохраняет намерения юридически не отказываться от областей, вошедших в состав России.

    Говоря о Крыме, Зеленский подчеркнул, что Украина готова вернуть полуостров дипломатическим путем. По его оценке, текущий конфликт в целом можно разрешить только путем переговоров. В связи с этим он добавил, что в настоящий момент многое будет зависеть от позиции Владимира Путина и США.

    Зеленский также надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на российского лидера, поскольку он якобы «намного сильнее». Он также признался, что в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины ВСУ продолжат борьбу, но их сил и ресурсов может оказаться недостаточно для победы.

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    20 ноября 2024, 23:06 • Новости дня
    Контр-адмирал США призвал к диалогу с Россией и Китаем

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР, чтобы избежать ядерной войны.

    Высокопоставленный представитель Стратегического командования США, контр-адмирал Томас Бьюкенен, на мероприятии в Вашингтоне призвал США к активному диалогу с такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея, передает ТАСС. Бьюкенен подчеркнул, что «никто не хочет ядерной войны», и отметил важность обсуждения общих ценностей.

    По мнению контр-адмирала, диалог с потенциальными противниками должен вести не только Государственный департамент США, но и другие американские ведомства. Он выразил уверенность в том, что постоянное вовлечение конкурентов в содержательные переговоры может принести положительные результаты и снизить напряженность в международных отношениях.

    Также Бьюкенен заявил, что Китай в настоящее время демонстрирует беспрецедентные темпы роста своих ядерных сил. Если Пекин продолжит наращивать свой ядерный потенциал, то уже к концу нынешнего десятилетия может обладать более чем одной тысячей ядерных боеголовок.

    Напомним, 17 ноября на полях саммита АТЭС в Лиме президент Джо Байден заявил, что отношения между США и КНР должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование.

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    21 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    СБУ арестовала несколько семей по подозрению в симпатиях к России

    СБУ задержала в Херсоне подростков и их семьи за сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины задержала в Херсоне и других городах подростков и целые семьи, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, сообщил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

    В Херсонской области украинские силовики, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), предпринимают действия по задержанию подростков и целых семей в связи с подозрениями в сотрудничестве с Россией, сообщает ТАСС. Брыков выразил обеспокоенность арестами, которые производятся даже в отношении подростков возрастом от 14 до 16 лет.

    По его словам, аресты происходят не только в Херсоне, но и в других городах, таких как Одесса, Николаев и Харьков. Задержания часто связаны с передачей фотографий или информации, однако Брыков сомневается в том, что у задержанных действительно могли быть такие действия на практике. Он утверждает, что многие из задержанных могут просто не иметь никакого отношения к таким обвинениям.

    Брыков также отметил, что противостояние с киевским режимом распространяется на все возрастные группы в регионе, и выразил беспокойство судьбой задержанных. Он подчеркнул, что неясно, смогут ли задержанные выжить или быть обменяны и освобождены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области за шпионаж в пользу военной разведки Украины, так как он передавал данные о российских войсках.

    Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины покрывало работу спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров, используя адвокатов для подписания протоколов без давления. Дубинский также сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве.

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    20 ноября 2024, 19:42 • Новости дня
    В США подтвердили разрешение Украине на использование противопехотных мин

    Министр обороны США подтвердил разрешение Украине на использование противопехотных мин

    В США подтвердили разрешение Украине на использование противопехотных мин
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины, подчеркнув необходимость ответственного их размещения.

    Как передает Associated Press, это решение связано с изменением тактики российской стороны. Остин подчеркнул, что американские власти предупредили Украину о необходимости ответственного подхода к выбору мест для размещения мин, пишет «Белта».

    По данным CNN, Остин отметил, что это решение было принято в том числе в контексте изменяющихся условий на поле боя и успехов ВС России.

    Ранее The Washington Post писала, что президент США Джо Байден одобрил поставку противопехотных мин на Украину, что противоречит прежней политике ограничения их применения.

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    21 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

    Эксперт Юшков: Экспорт СПГ и трубопроводного газа из России в Европу находится на возможном максимуме

    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС увеличивают закупки голубого топлива у России, но выйти на прежние показатели все же пока невозможно. Для этого надо запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», а это требует политических решений со стороны Европы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в ЕС.

    «Тенденция по увеличению Россией поставок голубого топлива в страны Евросоюза прослеживается», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них – это закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

    «СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября – самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», – напомнил эксперт.

    Однако, как отметил собеседник, цены на топливо в Европе выше. «То есть проще продать СПГ европейским потребителям, потому что в Азии стоимость сырья ниже, а при этом логистика достаточно сложная. Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», – пояснил Юшков. Он объясняет: до сих пор газовозы арктического класса приходили с Ямала в Европу, в портах они разгружались и шли за новой партией СПГ.

    «Корабли могли везти СПГ в Азию через Суэц или вокруг Африки. Сейчас таких операций становится все меньше. А с весны 2025 года Евросоюз и вовсе запретит их у себя в портах», – указал аналитик. Перспектива новых ограничений и желание подзаработать также могли подстегнуть интерес европейцев к российскому газу.

    «Кроме того, на полную мощность продолжает работать «Турецкий поток». Газпром также поставляет газ в Европу через Украину. Это позволяет нам увеличить объемы экспорта голубого топлива», – добавил спикер. По его оценкам, трубопроводные поставки сырья в 2024 году превысят прошлогодние показатели и составят 30–33 млрд кубов.

    Однако выйти на показатели до СВО все же пока невозможно, считает Юшков. «Для этого нужно запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», возобновлять работу «Ямал – Европа». Но все это требует политических решений. Если они будут приняты, то мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – заключил Юшков.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели российского топлива на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее, следует из данных Евростата и расчетов РИА «Новости».

    Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

    На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% – до 990,2 млн евро, поднявшись на третье место с пятого.

    Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой.

    Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», – сказала глава Еврокомиссии.

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    21 ноября 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова рассказала о звонке во время брифинга

    Захарова объяснила звонок на брифинге уточнением темы для комментария

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о телефонном звонке, который получила во время еженедельного брифинга.

    Захарова объяснила, что звонок на брифинге был связан с уточнением принадлежности темы для комментария, передает «Газета.Ru». По ее словам, перед началом мероприятия возникли вопросы из-за противоречивых материалов в интернете, и она обратилась к экспертам за разъяснением.

    Дипломат пояснила, что в ходе брифинга ей был передан ответ: «МИД не комментирует». Она отметила, что в этом инциденте «интриги никакой нет».

    В четверг во время трансляции брифинга Захарова ответила на телефонный звонок, после чего собеседник сообщил, что тема удара баллистическими ракетами, о которой стали говорить, не подлежит комментариям. После завершения разговора представитель МИД поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы участников.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян рассказала, как Мария Захарова на пресс-конференции заставила покраснеть британскую журналистку. Она указала, что журналистка покраснела, «увидев настоящую демократию».

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    21 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице задержан 27-летний житель Республики Татарстан, подозреваемый в участии в многомиллионном мошенничестве против певицы Ларисы Долиной, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным прокуратуры Москвы, мужчина ранее был судим, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о его аресте.

    Напомним, народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Певица направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий. По делу о мошенничестве против Долиной арестовали женщину-курьера.

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    20 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    На импорт картофеля и яблок предложено ввести таможенные льготы

    Правительство задумалось над введением льгот на импорт овощей и фруктов

    На импорт картофеля и яблок предложено ввести таможенные льготы
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России обсуждает возможность введения таможенных льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

    По информации ведомства, на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот для импорта ряда плодоовощной продукции, передает ТАСС.

    Среди продуктов, на которые могут быть введены льготы, названы картофель, лук, морковь, капуста и яблоки.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране. Экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет.

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