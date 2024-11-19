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    19 ноября 2024, 17:29 • В мире

    В решение Байдена об ударах по России хотят впутать Трампа

    В решение Байдена об ударах по России хотят впутать Трампа
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не смогли сформулировать единую позицию по дальнобойным ударам вглубь России. Официальная позиция США на этот счет также все еще неизвестна. Между тем подобные удары уже состоялись, и как предполагают некоторые эксперты – побудить Джо Байдена к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь России. Решения об этом до сих пор рассматриваются каждым государством отдельно: «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась».

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишет РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил достоверность утечки. На этом фоне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, нападение на РФ неядерной страны при поддержке державы, обладающей данным типом вооружения, будет рассматриваться как совместная агрессия.

    При этом президент России сохраняет исключительное право принимать решение о запуске ядерных боеголовок. Примечательно, что сдерживание теперь также может быть направлено против тех акторов, которые предоставляют свою территорию (в том числе воздушное и морское пространство) или ресурсы для действий, угрожающих безопасности Москвы.

    Между тем ВСУ в ночь на вторник применили ракеты ATACMS для атаки на Брянскую область. По данным Минобороны, силами комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь» было сбито пять боеприпасов, еще один оказался поврежденным. Его обломки упали на территорию военного объекта, из-за чего возник пожар. Однако жертв и разрушений не оказалось. Позже глава МИД России Сергей Лавров, говоря о действиях Запада, подчеркнул: «Они хотят эскалации».

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этом можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Всё зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – отметил Рар.

    Европейцы в любом случае поддержат США,

    считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. «Они лишены субъектности и зачастую действуют под чистый диктат Вашингтона. Что касается информации о том, что решение Штатов является частью плана Дональда Трампа, то я не особо верю в данную версию», – признается он.

    «Однако даже если республиканец и предложил Байдену нечто подобное, то задумка в любом случае обречена на провал. Надавить на Россию у Белого дома в текущих обстоятельствах не получится. Об этом неоднократно говорил наш президент. Мы готовы ответить на любую агрессию со стороны наших противников», – добавляет собеседник.

    «Подтверждением этому может послужить утверждение обновленной ядерной доктрины России. В этом документе четко сказано, что действия неядерного государства, направленные против нашей страны при поддержке актора, обладающего ядерным потенциалом, будут рассматриваться Москвой как совместная агрессия», – рассказывает эксперт.

    «Это предельно четкая и понятная формулировка. Юлить и увиливать Белому дому не удастся.

    Мы будем оберегать безопасность России, постепенно достигать обозначенные ранее цели СВО. Ситуация на фронте благоволит нашим бойцам. Они продвигаются все дальше и дальше, освобождают новые города и села», – говорит он.

    «То есть фронтовые реалии складываются в пользу Москвы. Однако это не означает, что мы не хотим договариваться об урегулировании конфликта. Наоборот, Россия готова к поиску дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Но важно, чтобы при этом были учтены наши национальные интересы. Пока Запад не готов всерьез к ним отнестись – никакие планы, даже самые изощренные, им не помогут», – заключил Долгов.

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