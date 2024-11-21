Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.13 комментариев
Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу
Россия в сентябре заняла первое место по поставкам газа в Евросоюз с долей 23,7%
В сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.
По данным, опубликованным РИА Новости, за сентябрь 2023 года Россия впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, заняв 23,7% рынка. Европейские компании закупили российского газа на сумму 1,4 млрд евро, что на треть больше, чем месяцем и годом ранее.
На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось около 40% поставок, тогда как трубопроводный газ составил 60%. Это изменение структуры поставок произошло на фоне ранее принятых ЕС планов по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам в рамках стратегии REPowerEU.
В сентябре Алжир, который временно занимал первое место, уступил лидерство, снизив объем поставок на 15%, что составило 1,1 млрд евро. США увеличили свои поставки на 21%, достигнув 990,2 млн евро, и поднялись на третье место в рейтинге экспортеров. Норвегия сохранила свою четвертую позицию, увеличив объемы на 7% до 975 млн евро, в то время как Великобритания, значительно сократившая экспорт, опустилась на пятую позицию с 429,2 млн евро.
Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.