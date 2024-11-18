Европа резко увеличила отбор газа из хранилищ

Европейские страны почти вдвое увеличили отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

На фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет и почти вдвое выше, чем в прошлом году. На биржах Европы газ торгуется по цене около 500 долларов за тысячу кубометров, сообщает ТАСС.

Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показывают, что 16 ноября Европейский Союз закачал в ПХГ 34 млн кубометров газа, тогда как отбор составил 330 млн кубометров. На данный момент ПХГ стран ЕС заполнены на 90,99%, что на 0,57 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Суммарный объем отбора газа из хранилищ в ноябре является вторым по величине за всю историю наблюдений, а закачка находится на минимуме с 2016 года.

Российский Газпром продолжает поставлять газ в Европу транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Объемы транзита остаются стабильными, несмотря на заявления австрийской компании OMV о прекращении потоков российского газа. Средняя цена закупки газа в Европе в октябре составила 456 долларов за тысячу кубометров, а в ноябре – около 472 долларов.

Погода в Центральной и Западной Европе на этой неделе значительно холоднее, чем на прошлой, с температурой ниже нуля в некоторых странах. Доля ветрогенерации в общем объеме выработки электроэнергии в ЕС в октябре увеличилась до 17,9%, а в ноябре в среднем составляет 14%. Несмотря на рост поставок сжиженного природного газа в октябре до 8,8 млрд кубометров, этот показатель остается минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации и закачки сжиженного газа в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Австрию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года.