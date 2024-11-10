Молдавия потребовала от Газпрома ясности по поставкам газа

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что если Газпром не зарезервирует мощности на январь, то ясность по новому транзитному контракту через Украину появится только в последний день года, передает РИА «Новости».

Парликов отметил, что хотел бы получить эту информацию раньше, чтобы у республики была возможность организовать альтернативные маршруты поставок. Он также сообщил, что направил в Газпром письмо с предложениями на случай приостановки украинского транзита, однако ответа пока не последовало.

В настоящее время российский газ поступает в Европу по двум маршрутам: через «Балканский поток» и украинский коридор. По первому маршруту газ из «Турецкого потока» идет через Болгарию и Сербию, попадая в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также на внутренний рынок Сербии и в Венгрию. Второй маршрут снабжает газом Словакию и Приднестровье, с дальнейшей транспортировкой в Австрию и Италию. Оба маршрута ежегодно прокачивают примерно по 14-15 млрд кубометров газа.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.

В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.