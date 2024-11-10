Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Молдавия потребовала от Газпрома ясности по поставкам газа
Молдавия обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой заранее прояснить ситуацию по поставкам газа на январь следующего года, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
Он подчеркнул, что если Газпром не зарезервирует мощности на январь, то ясность по новому транзитному контракту через Украину появится только в последний день года, передает РИА «Новости».
Парликов отметил, что хотел бы получить эту информацию раньше, чтобы у республики была возможность организовать альтернативные маршруты поставок. Он также сообщил, что направил в Газпром письмо с предложениями на случай приостановки украинского транзита, однако ответа пока не последовало.
В настоящее время российский газ поступает в Европу по двум маршрутам: через «Балканский поток» и украинский коридор. По первому маршруту газ из «Турецкого потока» идет через Болгарию и Сербию, попадая в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также на внутренний рынок Сербии и в Венгрию. Второй маршрут снабжает газом Словакию и Приднестровье, с дальнейшей транспортировкой в Австрию и Италию. Оба маршрута ежегодно прокачивают примерно по 14-15 млрд кубометров газа.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поскольку сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом.
В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.