В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.7 комментариев
Санду сочла Газпром ответственным за долги Молдавии
Санду заявила об ответственности Газпрома как акционера «Молдовагаза» за долги
Так как сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом, заявила президент Молдавии Майя Санду.
Санду сказала, что у властей Молдавии в связи с этим «еще есть вопросы». Комментируя отказ наблюдательного совета «Молдовагаза» согласовать отчет аудита, Санду заявила, что ее такое решение «не удивило», ведь в совете «большинство принадлежит Газпрому».
По ее словам, Кишинев «не интересует, примут они или нет» итоги аудита. Как утверждает Санду, у Молдавии «есть доказательства», что долг «не 700 млн долларов, а 9 млн долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Radio Moldova.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в «дальнейших дискуссиях» Кишинев будет «опираться на выводы аудита». Молдавская сторона предлагает российской компании еще раз рассмотреть свое предложение по урегулированию задолженности, а также «открыта к альтернативным предложениям со стороны Газпрома, передает ТАСС.
В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.