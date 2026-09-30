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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 15:28 • Новости дня

    Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях

    Сербия договорилась с Газпромом о продлении газового контракта на три месяца

    Россия и Сербия продлили газовый контракт на прежних условиях
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что договор на поставки российского природного газа продлен еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Срок действия предыдущего соглашения на поставки энергоносителя из России в Сербию истекал 30 сентября, передает РИА «Новости». В эфире национального Радио и телевидения Сербии руководитель предприятия подчеркнул, что российский концерн пролонгировал контракт с Белградом.

    При этом для страны были сохранены все действовавшие до сих пор выгодные условия получения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покупка российского газа сохранила Сербии 12 млн евро за одну неделю. В субботу президент республики Александр Вучич заявил о планах продлить соглашение на поставки энергоносителя.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил контакты глав государств по вопросу поставок газа в Сербию.

    27 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Глава сербского государства сложил полномочия в воскресенье вечером, передает РИА «Новости». Перед зданием администрации собрались сторонники политика, чтобы выразить ему поддержку. Политик вышел к собравшимся, поблагодарил их за победы на выборах 2017 и 2022 годов, после чего вернулся в здание.

    «На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики», – заявил политик и подписал соответствующий документ.

    В понедельник полномочия исполняющего обязанности главы государства перейдут председателю парламента Ане Брнабич. Ожидается, что до конца декабря в стране пройдут новые президентские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский лидер Александр Вучич запланировал свою отставку на 27 сентября.

    Накануне политик проинформировал президента России Владимира Путина о скором уходе с поста.

    Ранее глава государства назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

    Комментарии (8)
    28 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии

    Политолог Межевич: Запад попытается организовать цветную революцию в Сербии

    Политолог спрогнозировал цветную революцию в Сербии
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Умение Александра Вучича лавировать в сложной политической обстановке может стать ключом к креслу премьер-министра Сербии. Однако если в Европе решат ему помешать, предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут в крайне жестком формате. Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Шансы Александра Вучича занять пост премьер-министра – примерно 50 на 50», – считает Николай Межевич, профессор факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, политика одинаково не жалуют и евроориентированные граждане, и сторонники углубления связей с Россией, Китаем и альтернативными неевропейскими партнерами и структурами.

    Впрочем, Вучича неслучайно называют «сербской версией Анастаса Микояна»: «он умеет ходить между струй, оставаясь при этом сухим – то есть ловко лавировать в сложной политической обстановке, избегая серьезных опасностей и сохраняя свое положение», – добавил собеседник.

    Вместе с тем если европейские политики решат мешать Вучичу, то на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии они будут действовать «очень грязно», допустил Межевич. «Запад может попытаться организовать очередную цветную революцию, чтобы окончательно добить Сербию и увлечь ее в европейский стан», – предположил политолог, напомнив, что в столице страны заметна большая активность проевропейских кругов.

    Однако есть важный нюанс: еврочиновникам особенно нечего предложить Белграду. «Европа сегодня – совсем не та, что в 1996, 2006 или даже 2016 году: власти стран континента не знают, за какую из текущих проблем взяться в первую очередь», – уточнил аналитик. Как бы то ни было, он не исключает, что Брюссель и Берлин постараются привести к власти в Сербии фигуру наподобие Аны Брнабич – своего рода «подрастающую Каю Каллас».

    «Возможен и сценарий, при котором будет заключена пакетная сделка: Брнабич займет пост президента, а Вучич – премьерское кресло. Они будут уравновешивать друг друга», – добавил спикер. По мнению эксперта, для России такое развитие событий не меняет базового подхода: «Российская дипломатия, как и советская, старается работать со всеми».

    Как бы ни прошли выборы в Сербии, вектор отношений Белграда с Москвой и Брюсселем будет определяться не голосованием, а более широкими геополитическими процессами – в первую очередь итогами российской спецоперации на Украине. «Когда мы завершим украинский кризис так, как планируем, ситуация в ряде стран начнет меняться. И тогда не исключено, что в Сербии у нас появится возможность вернуть свои позиции», – заключил Межевич.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам. Теперь политик намерен на досрочных выборах в парламент баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Голосование должно состояться 25 октября.

    «Я благодарен гражданам, которые дважды оказали мне огромное человеческое доверие и тем самым возложили на меня высший долг и ответственность, которые только может получить человек», – сказал Вучич перед подписанием документов об отставке. Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич.

    Вучич добавил, что к концу декабря в стране должен состояться первый тур президентских выборов. «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья, главы зарубежных государств, с удивлением спрашивали меня: «Зачем вы это делаете? Почему уходите с поста?» – рассказал он.

    Политик объяснил, что считает такое решение справедливым. «Те, кто всегда говорил о тирании в обществе, всегда избегали диалога. Те, кто наиболее решительно выступал за единство мнений, всегда говорили именно об этом – и никогда не хотели слушать тех, кто думает иначе. А я предлагал диалог – четыре-пять лет назад, два-три года назад и год назад», – отметил Вучич.

    Он также рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. «Ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против России. И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS у себя… А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. За день до отставки он позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора стороны обсудили развитие российско-сербских отношений – в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении, а также затронули «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт».

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России

    Макрон заявил об утрате конкурентоспособности Европы без российского газа

    Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России
    @ Daniel Augusto/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что отказ от российского газа лишил европейскую промышленность важнейшего преимущества и спровоцировал кризис.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на экономическом форуме в Мадриде, где затронул тему конкурентоспособности европейской промышленности. Французский лидер констатировал, что отказ от российского топлива вызвал серьезный кризис, передает ТАСС.

    «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте», – отметил Эмманюэль Макрон.

    Он подчеркнул, что сейчас Европа переживает очередной виток энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе. По словам Макрона, это вновь продемонстрировало зависимость континента от ископаемого топлива.

    В связи с этим президент Франции призвал к созданию единого энергетического рынка и справедливому распределению финансовой нагрузки в крупных проектах. Он также добавил, что низкоуглеродная энергия местного производства предпочтительнее импортной, независимо от способа ее получения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эммануэль Макрон объявил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    В начале сентября канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от поставок топлива из России.

    До этого французские СМИ предупреждали об угрозе энергетической стабильности Европы на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (10)
    28 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента

    Исполняющей обязанности президента Сербии стала Ана Брнабич

    Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавший в отставку президент Сербии Александр Вучич официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.

    Во время церемонии передачи президентских регалий Ана Брнабич пообещала сохранять занимаемый пост до тех пор, пока народ не выберет нового лидера страны, передает ТАСС.

    Александр Вучич объявил об уходе со своей должности 27 сентября. Согласно конституции республики, выборы нового президента должны состояться не позднее 27 декабря.

    Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост премьер-министра. Основным конкурентом партии выступит объединение «Студенческий список» под руководством кардиолога Илии Срдановича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку.

    Днем ранее сербский лидер сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении покинуть свой пост.

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    29 сентября 2026, 18:43 • Новости дня
    Захарова сообщила о наблюдении Москвы за выборами в Сербии

    Захарова: Москва внимательно следит за подготовкой Сербии к выборам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об особом внимании Москвы к подготовке Сербии к внеочередному голосованию.

    Российская сторона внимательно отслеживает политическую ситуацию в Белграде на фоне отставки Александра Вучича и подготовки к внеочередному голосованию, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, который опубликовал МИД.

    «Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем – и президентским выборам», – отметила дипломат.

    Захарова подчеркнула, что контакты между государствами сохраняются на высоком уровне, несмотря на постоянное антироссийское давление Запада на Белград. Также Москва подтверждает готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с сербским руководством по всем вопросам актуальной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Политик официально передал полномочия главы государства исполняющей обязанности председателя парламента Ане Брнабич.

    До этого он назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября.

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    28 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    В Белграде назвали последствия антироссийских санкций для Сербии

    Эксперт Ракович: Санкции против России стали бы поражением для сербского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против России стало бы поражением для сербского народа, правительство Сербии не пойдет на этот шаг, заявил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович.

    «С Запада к нам поступают призывы ввести санкции против России, однако до сих пор наше правительство их не принимало, и мы не будем вводить их и в будущем. Потому что это стало бы поражением для нашего народа», – сказал эксперт на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Ракович добавил, что Белград продолжит дружественную и братскую политику по отношению к Москве.

    На ваш взгляд
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    Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Оно соберет 120 участников из 40 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Кремле прокомментировали перспективы развития отношений России и Сербии после отставки сербского лидера Александра Вучича.

    В воскресенье Вучич ушел в отставку с поста главы государства.

    В воскресенье он указал на необходимость сохранения хороших отношений с Москвой.

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    28 сентября 2026, 05:53 • Новости дня
    Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К концу сентября украинские подземные хранилища заполнены лишь на 79,5% от минимально необходимого для прохождения зимы объема газа.

    Украина накопила в своих подземных хранилищах лишь около 10,5 млрд кубометров газа к концу сентября. Это составляет примерно 79,5% от минимально необходимого объема для прохождения зимы, передает ТАСС.

    Ранее украинские власти практически отказались от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита на европейском рынке. Хранилища пополняются только за счет собственной добычи, однако этих объемов недостаточно для полноценной подготовки к холодам.

    Для достижения минимально необходимого уровня запасов стране потребуется закупить газ на сумму около 1 млрд долларов, а для планового показателя в 14,6 млрд кубометров – около 2,5 млрд долларов. При этом украинский бюджет сейчас испытывает серьезные трудности.

    Отопительный сезон на Украине официально стартует 15 октября, но социальные объекты обычно начинают отапливать раньше. Из-за этого расходовать запасы из незаполненных хранилищ придется уже в ближайшие дни.

    К концу августа Украина накопила в подземных хранилищах лишь 72% от минимально необходимого объема топлива.

    В начале сентября киевские власти потратили практически все финансовые резервы на защиту энергетических объектов перед зимой.

    Годом ранее объемы запасов в украинских ПХГ побили двенадцатилетний антирекорд.

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    28 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Путин продлил иностранцам разрешение на оплату газа не только через Газпромбанк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение для иностранных покупателей оплачивать российский газ через любые российские банки.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Изменения внесены в указ о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями перед российскими поставщиками природного газа от 31 марта 2022 года.

    Согласно новой редакции документа, покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи в рублях через российские кредитные организации помимо Газпромбанка до 1 апреля 2027 года. Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях.

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    28 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    Кремль спросили о развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича

    Песков заявил о дальнейшем развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-сербское сотрудничество продолжит укрепляться, несмотря на досрочную отставку президента Александра Вучича и предстоящие выборы нового главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что связи двух стран не зависят от конкретных персоналий, а отношения между Москвой и Белградом продолжат конструктивно развиваться, несмотря на уход Александра Вучича с поста главы государства, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях», – пояснил пресс-секретарь президента.

    В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Вучич выразил надежду на сохранение баланса во внешней политике.

    Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Оппозиция обвиняла власти в системной коррупции и халатности.

    Накануне Александр Вучич официально подписал документ о сложении полномочий главы государства.

    Вучич передал президентские регалии председателю парламента Ане Брнабич.

    В телефонном разговоре с Владимиром Путиным сербский лидер подчеркнул важность поддержания традиционно хороших двусторонних отношений.

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    28 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Сербский эксперт: Запад препятствует диалогу цивилизаций

    Сербский эксперт Ракович: Запад препятствует диалогу цивилизаций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Политика западных стран мешает равноправному диалогу цивилизаций, поскольку вместо взаимопонимания они стремятся продвигать собственную повестку, заявил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Диалог цивилизаций необходим. Но в настоящий момент он маловероятен из-за того, что возможности для проведения этого диалога у разных стран не равны», – сказал Ракович, передает РИА «Новости». Причиной сложившейся ситуации он назвал подход западных государств, которые используют призывы к открытости для распространения собственного влияния.

    «Политический Запад, когда говорит об открытости и диалоге, прежде всего предполагает вестернизацию. Если это не остановить, то это все закончится глобальным кризисом», – указал эксперт.

    По его мнению, содержательное взаимодействие между цивилизациями возможно только при обязательном учете интересов и потребностей всех участвующих в нем стран.

    Очередное заседание дискуссионного клуба проходит в Московской области и продлится до 1 октября. Мероприятие собрало 120 участников из 40 стран мира. Центральным событием форума станет пленарная сессия, которая завершит программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Московскую область.

    Ранее представитель МИД России указал на разжигание Западом конфликтов в Евразии.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью сербским журналистам отметил важность честного разговора с западными странами по вопросам безопасности.

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    28 сентября 2026, 09:50 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов за тысячу кубических метров

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, достигнув 857 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 859,5 доллара. Позже показатель составил 857 долларов, увеличившись на 1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня (848,4 доллара), пишет РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября котировки превысили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Отмечается, что значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах, при этом таких устойчиво высоких цен не было с начала работы газовых распределительных центров в Европе в 1996 году. Исторический рекорд был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов.

    В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

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    30 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Европейский газ резко подешевел до 800 долларов

    Стоимость газа на бирже в Европе опустилась до 800 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских фьючерсов на газ опустилась на 2%, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе с началом последних торгов сентября опускаются на 2%, почти достигая 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 809,1 доллара, а к 9.00 мск показатель составил 800,5 доллара.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 819,2 доллара за тысячу кубометров. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    К новому удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября цены пробили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго превышали тысячу долларов.

    В конце августа эксперты не исключали, что зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. К 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, но оставалась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость топлива стабилизировалась ниже психологической отметки в 1000 долларов.

    При этом аналитики спрогнозировали зимний скачок котировок до 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

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    29 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Отбор газа из хранилищ Европы опустился до минимума с 2015 года

    Отбор газа из европейских ПХГ в сентябре достиг минимума за 11 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Отбор газа из подземных хранилищ Европы в сентябре снизился до минимального значения с 2015 года, в то время как закачка приближается к максимумам для конца месяца.

    Средние темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) стран ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года, однако котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года. Это свидетельствует о стремлении Евросоюза заполнить хранилища к зиме, даже несмотря на высокие цены, хотя наиболее благоприятные летние месяцы были упущены, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    На 27 сентября ПХГ Европы заполнены на 71,16%, что на 15,61 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. Объем газа в хранилищах составляет около 77,9 млрд кубометров, что на 13 млрд меньше, чем в прошлом году, и находится на минимуме с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами. По прогнозам, к началу осенне-зимнего периода хранилища могут быть заполнены лишь на 70-75%, тогда как Еврокомиссия требует заполнения на 90% (с возможным отклонением в 10%). К настоящему времени в ПХГ закачано лишь 69,5% необходимых объемов, или 47 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

    В четверг ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

    Днем ранее стало известно, что уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум.

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    29 сентября 2026, 09:02 • Новости дня
    Покупка российского газа сохранила Сербии 12 млн евро за одну неделю

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава наблюдательного совета компании «Србиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Закупка топлива в США и Европе по рыночным ценам обошлась бы Белграду значительно дороже, передает РИА «Новости».

    «Две недели назад мы закупили необходимые объемы газа у России на сумму около 8 млн евро. Если бы мы этот газ покупали на TTF по рыночным ценам, за тот же объем мы заплатили бы 20 млн евро», – подчеркнул Александр Вулин.

    Руководитель задался вопросом о целесообразности введения санкций против Москвы и разрыва отношений с «Газпромом», если это приведет к еженедельным переплатам в размере 12 млн евро. Ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил поставки энергоносителей с Владимиром Путиным, выразив надежду на льготную цену в 318 евро за тысячу кубометров.

    Текущий договор истекает 30 сентября, однако сербские власти рассчитывают на его продление до конца 2026 года. При этом Белград продолжает политику диверсификации, получая топливо не только из России, но и из Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на успешную пролонгацию действующего договора по поставкам газа из России.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак и председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» Александр Вулин провели переговоры о сохранении выгодных условий экспорта российского природного топлива.

    Генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

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    29 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 854 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов во вторник опустились на 1% и составили 854,7 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 842,2 доллара, снизившись на 2,5%. По состоянию на 9:07 мск показатель составил 854,7 доллара, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 864 доллара за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, оставаясь на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов.

    В воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    В субботу ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ.

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